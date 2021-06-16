劉德華忘不了！她激情後消失　閃嫁身價10億富商

劉德華出道40年，合作過許多女星，其中一位令他難以忘懷，便是與劉德華一起拍攝電影《肝膽相照》的台灣女星蕭紅梅，劉德華甚至表示對方是「最懷念的床戲對象」。蕭紅梅閃嫁香港富商後便退出了演藝圈，終於在去年低調現身，近況終於曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-16 15:52:20｜2021-06-16 15:59:22
蕭紅梅本名黃仲謹，是偶像團體「城市少女」的團員黃雅珉的姊姊，因為拍攝了一支紅莓果汁廣告後爆紅，之後便以「蕭紅梅」作為藝名，活躍於演藝圈，曾合作過任達華、苗僑偉、劉德華等人。尤其是她與劉德華在《肝膽相照》中火辣又激烈的床戲，更是令人印象深刻，就連劉德華都坦言蕭紅梅是「最懷念的床戲對象」。
而蕭紅梅卻在1990年時急流勇退，嫁給了身價超過10億元港幣（約台幣36億元）的香港富商楊集波，她透露2人相戀過程，當時她獨自前往香港發展，「人生地不熟加上語言不同，遇到一個願意陪你說話的人，很自然就在一起。」令人羨慕不已的是，楊集波為了追求她，租下直升機載她欣賞香港風景，且2人在交往3個月就閃婚，震驚演藝圈。
婚後蕭紅梅生活簡單，與楊集波育有一子一女，曾短暫復出拍片，但她笑說只是為了興趣與還人情，「我對演藝圈沒有留戀，在家陪孩子、老公，就是我最快樂的事。」而去年妹妹黃雅珉在臉書上傳家人大合照，蕭紅梅也在其中，照片裡蕭紅梅雖然滿頭白髮，氣色卻很好，露出淺笑，看起來非常幸福。