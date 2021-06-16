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菜攤發文找失蹤客！驚見2奧客想「騙菜」　老闆識破全GG

▲有菜攤老闆分享，有客人買完菜消失，東西都留在攤子上，發文找人卻吸引奧客想「騙菜」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有菜攤老闆分享，有客人買完菜消失，東西都留在攤子上，發文找人卻吸引奧客想「騙菜」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 15:02:32

台灣疫情持續爆發，許多縣市為了防疫紛紛祭出市場分流措施，但還是有不少人習慣上傳統市場買菜。近日，就有菜攤老闆抱怨，有位大姐買完菜卻消失，東西還留在攤子上，於是她只好發文找人，沒想到收攤前，就有位兩位奧客想來「騙菜」，結果被她一一識破，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆料公社》表示，自己是一位菜攤老闆，但有客人來買菜後卻失蹤，於是她只好發《尋人啟事》，「中午有位大姐來七十二號攤買菜後失蹤了，東西還在攤子上，市場四點結束營業，但我們星期五才有回來營業，請大家問問家裡的婆婆媽媽有沒有人逛ＸＸ市場逛到忘記了，拜託！」

原PO透露，在收攤前真的有兩位來認領，一位太太堅持是她買的，但原PO心想「鬼啦！壓根沒見過她」，只好問對方買了多少錢？只見太太自言自語的唸「好像是七八百.....還是一千多」，結果要收錢時，對方才大喊「錢還沒付噢？那我不要了」，接著轉頭離開了。

▲有位太太堅持那袋菜是自己買的，但聽到還沒付錢，就立馬開溜。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲有位太太堅持那袋菜是自己買的，但聽到還沒付錢，就立馬開溜。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
另一位是一個年輕人，自稱是他家人買菜忘記拿，自己是來代拿的，原PO解釋「因為在po文留言有提到『已經付錢』，所以只好問買了多少錢？」怎料，這位年輕人不但不知道買了多少，還說是奶奶來買菜的。她要求對方打給奶奶，請奶奶跟她們對話，然後年輕人打著打著就不見了。

面對這兩位客人，原PO也忍不住心想，「人心真的是難測，這樣子要怎麼以身作則教自己的下一代？如果那位大姐知道她有個『20幾歲的』孫子，一定會很欣慰」。

貼文曝光後，網友們紛紛傻眼直呼，「由此可見騙子這職業是沒年紀限制的」、「人格只值一袋菜呀！」、「有那麼窮嗎？連騙菜這事都幹得出來？」、「用一袋菜看清人性」、「應該不是因為疫情關係，所以才讓他們買不起這包菜，單純只是一個貪字而已」、「小小的一袋菜，卻可以看到人心百態，連不是自己的東西都可以臉不紅氣不喘的想要貪貪看，認為搞不好可以瞎拗到」。（編輯：許智超）

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