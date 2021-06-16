菜攤發文找失蹤客！驚見2奧客想「騙菜」　老闆識破全GG

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原PO透露，在收攤前真的有兩位來認領，一位太太堅持是她買的，但原PO心想「鬼啦！壓根沒見過她」，只好問對方買了多少錢？只見太太自言自語的唸「好像是七八百.....還是一千多」，結果要收錢時，對方才大喊「錢還沒付噢？那我不要了」，接著轉頭離開了。
另一位是一個年輕人，自稱是他家人買菜忘記拿，自己是來代拿的，原PO解釋「因為在po文留言有提到『已經付錢』，所以只好問買了多少錢？」怎料，這位年輕人不但不知道買了多少，還說是奶奶來買菜的。她要求對方打給奶奶，請奶奶跟她們對話，然後年輕人打著打著就不見了。
面對這兩位客人，原PO也忍不住心想，「人心真的是難測，這樣子要怎麼以身作則教自己的下一代？如果那位大姐知道她有個『20幾歲的』孫子，一定會很欣慰」。
貼文曝光後，網友們紛紛傻眼直呼，「由此可見騙子這職業是沒年紀限制的」、「人格只值一袋菜呀！」、「有那麼窮嗎？連騙菜這事都幹得出來？」、「用一袋菜看清人性」、「應該不是因為疫情關係，所以才讓他們買不起這包菜，單純只是一個貪字而已」、「小小的一袋菜，卻可以看到人心百態，連不是自己的東西都可以臉不紅氣不喘的想要貪貪看，認為搞不好可以瞎拗到」。（編輯：許智超）