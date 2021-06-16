宇美町式搭配一條龍注射系統 亞東醫院：全程需4.2分鐘
亞東醫院幫85歲以上的長者接種AZ疫苗，不僅採來自日本的「宇美町式」高齡友善接種法，更開發一條龍的疫苗注射系統，連結報到與醫師問診的系統，不僅長者不需要移動外，從到院報到後到完成注射，全程僅需4.2分鐘。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-16 15:17:51
亞東醫院表示，「宇美町式」接種法，減少長輩移動的時間與風險外，還需要顧及醫師問診的需求；院方除規劃完善的施打流程動線，並結合資訊建置一條龍自動化系統，長者報到時，系統立即提供專屬病歷號，並自動帶入相關醫囑，節省病人資料建置，後端更連結到醫師問診系統，醫師可以帶出疫苗注射的問診資訊並及時紀錄，提升病人安全。
完成疫苗施打的洪阿嬤說，前一天還因為今（16）日要施打疫苗，緊張得睡不著覺，但來到現場發現，工作人員非常親切的引導，且醫護人員會主動到身邊進行問診與施打；原本還擔心因為自己是坐輪椅來，可能影響到別人進度，但因為醫院提供這種方式，都不用自己移動，且很快就完成，施打完後也沒有感覺到不舒服，讓她很安心許多。
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