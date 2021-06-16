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利差仍具吸引力！外銀看升人民幣　估第3季有望升破6.3

▲外銀認為人民幣實際匯率仍有升值壓力，在第3季有機會升破6.3。（圖／摘自pixabay）
▲外銀認為人民幣實際匯率仍有升值壓力，在第3季有機會升破6.3。（圖／摘自pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-06-16 15:18:57

近來中國大陸抑制人民幣走強政策，使得近日人民幣兌美元升勢暫歇。不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室發布最新報告認為，這不會改變總體匯率走勢，人民幣相對美元的實際利差極具吸引力，人民幣實際匯率的升值壓力，將使人民幣在第3季升至6.3或升破這價位。

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瑞銀分析抑制人民幣走強的政策舉措使得近日來人民幣升勢暫止，但最近中國人民銀行上調外匯存款準備金率，凍結約200億美元的外匯流動性來看，投資者不應繼續重押人民幣單邊升值預期，畢竟，中國人民銀行可進一步提高存款準備金率，以增加美元需求。

在此背景下，瑞銀密切關注人民幣在貿易加權基礎上的走勢，尤其政策制定者可能不樂見人民幣名義有效匯率（NEER）急劇走升，這可能引發中國人民銀行採取進一步措施。

不過，近期中國大陸的政策傾向並不意味著人民幣兌美元升勢終止。鑑於美國的通膨超出預期、其勞動力市場遜於預期、美聯準會保持鴿派立場以及美國國際收支可能進一步轉差，瑞銀認為美元還有低至中個位數的下行空間，這可能導致得人民幣兌美元在下半年初升破6.30，而未來3個月內將在6.3至6.50區間震盪。

至於投資者該怎麼做？瑞銀表示短期內人民幣相對於美元的實際利差優勢仍相當可觀。此外，瑞銀預計中國大陸的基礎國際收支順差將保持高點，再加上中國大陸股市相對於美國股市的估值較為便宜，因此，人民幣兌美元可能進一步走揚，因此第3季仍繼續看多人民幣兌美元。

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