求撤銷三級延長！他嘆「陳時中團隊笨透」：人民餓個半死

本土疫情持續延燒，全國三級警戒延長至28日，是否要再度延長也引發各界熱議，對此，台大醫學系畢業的前立委沈富雄就感嘆「流行病學及感染科的專家們，開始用點腦筋吧」，他更坦言「疫情走到今天，已經不可怕了，既然不可怕，就撤銷三級警戒延長令吧，人民不會病死但快餓個半死了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

沈富雄今（16）日在臉書發文，表示本土疫情至今已經走了一個月，相關資訊也累積得差不多，但感染科醫師及流行病學的專家們，在這段期間的看法及預測卻很少與事實相符，「反而踏著過去錯誤的腳步繼續往前做錯誤的推測」，而他也點出4點原因。





第一「死背書」、第二「死用模型」、第三「死記過去的經驗」和第四「不懂因時因地而制宜」，「他們不但錯了，而且錯得離譜，因為此波疫情有幾個特點是『前所未見』的」。沈富雄指出，目前的新確診案多數（約60%）屬家庭感染而非社區感染，「一鍋尚有餘溫的熱粥被擋在鍋壁內，如蚊子被困在蚊帳內，無法逃逸，但蚊帳內的蚊子遲早必亡」。





▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）

他表示，他先前就曾假說，台灣的防疫上半場建構了一個梅花座式的病毒阻隔網，此網籠罩在每個家庭外面，與社會阻絶，因此，單鍋式（Single Compartment）的模型不適用；而病毒傳播的方式是：「個人感染→少數群聚→家庭感染…>社區感染」，「最後一步病毒的挫敗可見諸於部桃事件及華航機師諾福特事件」。





他認為，阿公店事件爆發的原因是因其特殊生態及生活環境，病毒很快因少戴口罩及欠缺家庭阻隔網，而很快由群聚進入社區。他更直言「陳時中團隊是笨透了，藍營說你做得糟透，你也跟著說糟透，你的糟是因為你用牛刀殺蟑螂，目前的疫情根本連『鷄』都不是」。





最後，沈富雄也表示，疫情走到今天，已經不可怕了，「Rt小於0.6，與圖形顯然不一致，難道不用動動腦筋修正嗎」，既然不可怕，他認為應該要「撤銷三級警戒延長令，人民不會病死，但快餓個半死了」。（編輯：郭佩蓉）





▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）