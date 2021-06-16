50萬名額不夠 黃偉哲籲中央應多開放勞工紓困貸款名額

台南市勞工紓困貸款於昨(15)日上午開始受理，許多勞工一早就上網申請，太過踴躍的情況造成網路大塞車，部分心急民眾等不及直接前往銀行臨櫃申請。

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對此台南市長黃偉哲表示，因為疫情的關係，三級警戒很多事業體，包括餐廳、夜市都停下來，餐廳不能夠提供內用，許多企業受到衝擊必須開始度小月，勞工也是。但為何現在紓困貸款讓民眾擠破頭，原因之一就是因為政府只開放50萬個名額，其實50萬個名額一個勞工貸款10萬，需要政府補貼第一年的利息為數不多，但卻是很多家庭的救命錢。他呼籲中央是否能多開放一些名額，讓有需要的勞工得到真正的幫助，安心地度過這個小月。

中央勞工申貸條件為108及109年度個人各類所得總額必須在50萬元以下才可申貸，可申貸的資格條件為具備中華民國國籍、年滿20歲以上受疫情影響勞工，108及109年度個人各類所得總額在50萬元以下者。申請日前12個月內有參加勞保超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在2.4萬元以上，或未投保勞工保險但可提出工作收入證明者，均可提出貸款申請。

目前有多家承貸銀行提供線上申貸服務，建議有意申貸勞工選擇已有開戶、提供線上辦理的承貸銀行辦理，降低前往銀行之群聚感染風險，開辦此項業務之銀行也會提供QR Code供掃描下載填寫後書面郵寄辦理，以避免群聚，詳情可洽勞動部官網或透過勞動部1955專線及台南市紓困專線：06-2954293詢問。