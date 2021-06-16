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疫情嚴峻！唐綺陽曝「天選之人」：將來必開拓不同人生

▲唐綺陽向疫情期間的「天選之人」喊話。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽向疫情期間的「天選之人」喊話。（圖／唐綺陽臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-16 15:41:49

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土個案爆發滿月，第三級疫情警戒延長至28日，各級學校無法舉行實體畢業典禮，讓學生多了點遺憾。星座專家唐綺陽昨（15日）在臉書發文勉勵畢業生：「你們絕非泛泛，是天選之人。」

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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）
▲唐綺陽星座分析精準，被譽為「國師」。（圖／大慕影藝提供）
唐綺陽表示，雖然很多學生畢業於這波疫情，沒了畢業旅行、畢業典禮又從簡，擔心自己算不算悲慘，「但在我心中，你們是特殊的一群，被放在最需要毅力的處境下起跑，可見上天期許之深， 你們絕非泛泛，是天選之人。」

文末，唐綺陽要畢業生用正向角度看待這份特殊，「相信不久的將來，你一定能開拓最不同的人生，畢業只是下一個階段的開始。」

▲唐綺陽親筆寫下對畢業生的祝福。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽親筆寫下對畢業生的祝福。（圖／唐綺陽臉書）
貼文一發布，短時間按讚數破3萬，網友備感窩心，「謝謝唐老師的鼓勵，被感動到了」、「滿滿的正能量謝謝妳，我女兒就是這一屆的高中畢業生～謝謝」、「今天我正式畢業耶，謝謝唐老師一路陪伴」！（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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