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陳時中：唐鳳疫苗地圖一定有！民眾預約媒合有譜

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，「唐鳳委員的疫苗地圖一定有」，未來可供民眾預約媒合接種疫苗。（圖／資料照，記者陳明安攝）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日表示，「唐鳳委員的疫苗地圖一定有」，未來可供民眾預約媒合接種疫苗。（圖／資料照，記者陳明安攝）

記者許家禎／台北報導

2021-06-16 15:57:46

124萬劑AZ疫苗15日開打，目前僅開放給第一類至第三類民眾與75歲以上長者接種，然而媒體提問，未來是否跟隨南韓「疫苗地圖平台」的腳步，讓剩餘的疫苗公告給全民知道，並由平台進行媒合？為此，指揮官陳時中今（16）日表示，「唐鳳委員的疫苗地圖一定有」，表示持續與唐進行討論。

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外電報導，南韓有疫苗地圖平台，供民眾預約接種疫苗，讓每天剩餘的疫苗公開在平台上，由民眾提出申請，並媒合有意願施打的人進行接種。未來，台灣是否也有類似的規劃？媒體也提問是否由政委唐鳳來主導？

為此，陳時中回應，「疫苗地圖一定會有，唐政委有相當的規劃」，強調只要疫苗的量擴大，相信這樣的預約系統一定有幫助。但他強調，目前就是先按順序公費施打，醫護人員很樽節，一瓶可以打上10.7個人，現階段有剩下的，會考慮按順序擴大成一到六類或一到七類，但疫苗地圖指日可待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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