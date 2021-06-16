80餘歲男接種疫苗隔日死亡　指揮中心：有慢性病史

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指揮中心指出，15日新增4例（2女2男）疑似AZ 疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於23歲至85歲，為接種疫苗後1至10日間發生；一例85歲長者，接種後隔日死亡，有慢性病史；2例住院中，分別有疑似硬腦膜下腔出血、疑似疫苗與藥物過敏反應；另一例為疑似無菌性腦膜炎，曾住院。
指揮中心表示，15日新增2例（女性）疑似Moderna疫苗接種後嚴重不良事件，發病年齡介於25歲至43歲，一例為接種疫苗後5分鐘發生疑似嚴重過敏反應，有視力模糊、呼吸喘鳴等症狀，已出院；另一例為接種後隔日全身不適，住院1日後出院。
指揮中心統計，目前全國累計共1124例疫苗接種後疑似不良反應是件，其中133例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。
至於國內民眾施打AZ疫苗，是否有疑似血栓症狀，指揮中心發言人莊人祥補充，目前疑似血栓症狀共5位，其中還有2位需要後續經由專家來判斷。
另外，莊人祥指出，今日也有一位個案在疫苗接種後，有通報不良事件，且是第二天之後死亡，他是80幾歲男性，本身有糖尿病、高血壓等慢性病史，今年1月曾心肌梗塞住院，可以自行走路，14日上午有自行去社區關懷站接種疫苗，不過在隔日也就是15下午發現個案沒有呼吸心跳，當時家屬有通知做行政相驗，目前已轉通知地檢署會進行司法相驗，預定今日法醫會到家裡相驗。
至於報載2位台中9旬長者施打疫苗後猝死，莊人祥稱，這2位一個是昨日晚上過是，一位是今早過世，因此目前還沒有通報上來，會在接到統計表後，再跟各位報告。