新竹縣最大規模普篩 竹東河濱公園今登場

新竹縣政府表示，繼寶山、峨眉普篩之後，今（16）日在竹東鎮河濱公園田中伯公旁的快篩站，展開疫情三級警戒以來最大規模的普篩行動，縣長楊文科上午9時30分許偕同竹東鎮長張順朋、衛生局長殷東成前往關心作業狀況，承接篩檢重任的台北榮總新竹分院彭家勛院長親自說明相關採檢情形和動線安排。楊文科強調守住竹東鎮的決心，希望藉由大規模普篩即時找出感染者及隱性傳播者，有效攔截病毒、防堵疫情蔓延，保護鄉親的健康。





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楊文科表示，透過網路報名的竹東普篩竹東鎮民熱烈回應，600個名額很快就額滿，鑑於鎮民快篩採檢的希求殷切，縣府特別增加18日普篩；衛生局表示，快篩站組合屋配置2個窗口可同時進行採檢，採檢艙內有獨立空調設備，能有效讓採檢的醫師、醫檢師和民眾零接觸，空曠通風的空間讓等候採檢民眾也能維持足夠安全距離，避免相互感染疑慮，保護民眾，也保護第一線醫護工作人員。





台北榮總新竹分院16日出動了12位專業醫護人員全副武裝進行快篩任務，上午、下午各300名，由於河濱公園腹地廣大，民眾都遵循安全的社交距離排隊，遇到坐輪椅高度不夠的民眾，護理人員也走出採檢艙親自為長輩服務。截至16日中午，共有182人快篩，全數為陰性。





新竹縣政府表示，社區篩檢站(公費)有竹北生醫站(台大生醫醫院急診室前停車場)已建置完成，府前站(新竹縣政府前公11公園旁)、湖口鳳山站(新竹縣鳳山工業區內臨時停車場榮光路與鳳工三街交叉路口)以及竹東站河濱公園站；湖口鳳山站、竹東站自本周起於每週三、五下午開放篩檢；府前站與生醫站則是每週二、四下午開放篩檢，可在衛生局網站首頁便民服務，開放線上報名，屆時請有需要的縣民上網登記。



