數位身分證暫緩換發　補領費改回每張200元

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部表示，因行政院在今年1月21日院會決定，暫緩換發數位身分識別證，須立專法後再依法辦理。因此內政部再次擬具戶政規費收費標準第3條條文修正草案，以符合現行實務作業。
內政部戶政司長張琬宜下午向中央社記者表示，因為換發數位身分證的政策暫緩，要等立專法後再依法辦理。現在是用紙本身分證，補領身分證就是200元，去年12月修正時，施行日期是「另訂之」，但政策暫緩且沒有時間表，目前在全國法規資料庫中，查不到戶政收費標準，因此才提出修法。
張琬宜說，目前數位身分證專法，是由行政院副院長沈榮津召集的專案小組做一些分工，內政部會依照規定進行相關作業。
內政部指出，這次是將去年12月27日已發布但未施行的法規，依修正發布前的國民身分證收費數額，再次予以修正。草案明定，初領身分證每張收費50元、換領身分證每張收費50元、補領身分證每張收費200元。
另外，草案中也新增，政府機關辦理行政區域調整、門牌整編作業而須換領國民身分證者，免收規費。
內政部表示，對於公告內容有任何意見或修正建議者，請在公告刊登公報的次日起60日內（8月9日前）陳述意見，或洽詢內政部戶政司。（編輯：林興盟）1100616