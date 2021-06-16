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數位身分證暫緩換發　補領費改回每張200元

▲數位身分證暫緩換發，原將補發金額從200元調漲到900元，現改回每張200元。（取自內政部網站）
▲數位身分證暫緩換發，原將補發金額從200元調漲到900元，現改回每張200元。（取自內政部網站）

中央社

2021-06-16 17:58:29

（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部規劃換發數位身分證，因製作成本高，去年12月已修正戶政規費收費標準，將補發金額從200元調漲到900元。但因行政院拍板暫緩換發，將依修正前的收費數額，補領改回每張200元。

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內政部原本規劃今年換發數位身分證，並在去年12月27日公告修正戶政規費收費標準，將民眾補領身分證每張費用由新台幣200元，調漲為900元，初領國民身分證則從每張50元改為免收規費，施行日期由中央主管機關定之。

內政部表示，因行政院在今年1月21日院會決定，暫緩換發數位身分識別證，須立專法後再依法辦理。因此內政部再次擬具戶政規費收費標準第3條條文修正草案，以符合現行實務作業。

內政部戶政司長張琬宜下午向中央社記者表示，因為換發數位身分證的政策暫緩，要等立專法後再依法辦理。現在是用紙本身分證，補領身分證就是200元，去年12月修正時，施行日期是「另訂之」，但政策暫緩且沒有時間表，目前在全國法規資料庫中，查不到戶政收費標準，因此才提出修法。

張琬宜說，目前數位身分證專法，是由行政院副院長沈榮津召集的專案小組做一些分工，內政部會依照規定進行相關作業。

內政部指出，這次是將去年12月27日已發布但未施行的法規，依修正發布前的國民身分證收費數額，再次予以修正。草案明定，初領身分證每張收費50元、換領身分證每張收費50元、補領身分證每張收費200元。

另外，草案中也新增，政府機關辦理行政區域調整、門牌整編作業而須換領國民身分證者，免收規費。

內政部表示，對於公告內容有任何意見或修正建議者，請在公告刊登公報的次日起60日內（8月9日前）陳述意見，或洽詢內政部戶政司。（編輯：林興盟）1100616

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