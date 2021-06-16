西園醫院疫苗施打爭議　黃珊珊澄清：醫院的名單有誤會

台北市15日起開放85歲以上的長者施打疫苗，雖然多數長者透過線上的方式預約，不過至今狀況不斷。不僅許多長者在施打時間前就前往排隊，造成群聚的狀況，萬華區西園醫院也傳出北市府疫苗配發出問題，導致上午暫停施打。對此台北市副市長黃珊珊也在防疫記者會上澄清，表示西園醫院拿到的名單，是周圍區域內「所有符合施打資格的長者」，多數都已經在前一天已經透過預約施打，今日下午僅只有供應未預約的長者施打，並沒有如同醫院方面認為的那麼多人數。





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西園醫院方面表示，原本獲得名單將有300多人要在16日施打，因此向北市府方面尋求協助，希望能夠提前配發疫苗，讓他們提早到上午開始施打。黃珊珊今天上午先是前往西園醫院，也與院方談話了解實際狀況。下午北市府防疫記者會上，黃珊珊也還原實際情況。





「醫院方面原本在16日上午就沒有安排疫苗門診，也就是沒有為預約的長者施打疫苗的情況。」黃珊珊說，西園醫院方面疑似求好心切，提前向附近各里宣佈可以在16日上午來施打疫苗，而院方從里長方面獲得的名單，是該區域內「所有符合施打資格的長者」名單，院方也誤以為16日內就要為那麼多人施打，但多數其實都已經透過預在前一天已經施打完成，僅剩下未預約施打的長者，換言之人數本來就沒有院方想像得多。





而針對西園醫院因為想要提前在早上開始施打，因此向衛生局要求提前配發疫苗。黃珊珊也再次強調，按照原本的流程，本來就是今天下午才開放未預約的長者，所以一律都是衛生局在今天上午依序配送。黃珊珊強調，今天上午西園醫院本來就沒有安排為預約民眾施打疫苗，是醫院臨時單方面開放上午開始施打。黃珊珊也呼籲，希望各地醫院能夠配合市府方面的政策，才不會讓施打狀況變得混亂。



