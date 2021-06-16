旅美親戚狂嫌台灣醫療！他揭「暗黑真相」狠嗆：資源蟑螂

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沒想到親戚後續又說「你要好好照顧自己，我在美國疫苗都打好了」此話一出也立刻讓原PO耐不住怒火「對醫療制度失望？那你年初不是才從美國回台灣看牙醫？對醫療失望怎麼不在美國看？回台灣看什麼？」
看完原PO強硬回擊後，親戚也立刻「開大招」回嘴，「講話沒必要那麼直接吧？看牙醫關你什麼事，我要不要回去事我的事情，說話沒必要這樣」。原PO則繼續打臉「平常也沒在台灣，要用醫療資源才會回台，你不是對醫療失望嗎？那就不要回來用這些資源阿？說一套做一套的人我是看不太懂啦」。
完整對話曝光也吸引上千網友關注回應，「他本來要跟你炫耀自已打完疫苗了，卻被炮翻」、「說的太棒太貼切了」、「國外牙醫幾十萬起跳，在台灣幾千健保費就搞定啦」、「有的親戚就這副樣子，成天講屁話」、「醫院超多這種的啊！回台灣把各科都看了，然後再罵台灣落後」。（編輯：潘毅）
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