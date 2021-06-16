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旅美親戚狂嫌台灣醫療！他揭「暗黑真相」狠嗆：資源蟑螂

▲有網友貼出與旅美親戚的對話，對方更冷冷嘲諷台灣的醫療現況，讓他忍不住回擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友貼出與旅美親戚的對話，對方更冷冷嘲諷台灣的醫療現況，讓他忍不住回擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 16:45:28

台灣近期疫情延燒，也讓各界十分關注疫苗數量與施打進度。就有網友貼出與旅美親戚的對話，對方更冷冷嘲諷台灣的醫療現況，讓他忍不住拿過去的事情來回擊：「就是看不慣這種親戚」。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上貼出與旅美親戚的對話，對方先是感概「台灣的醫療制度怎麼會這樣？好像越來越誇張，真的蠻失望的」，原PO則冷冷回應「然後呢？」想看看對方還有什麼話想說。

▲在沒國的親戚抱怨台灣醫療，卻被原PO吐槽才在年初回台看過牙醫。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲在沒國的親戚抱怨台灣醫療，卻被原PO吐槽才在年初回台看過牙醫。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
沒想到親戚後續又說「你要好好照顧自己，我在美國疫苗都打好了」此話一出也立刻讓原PO耐不住怒火「對醫療制度失望？那你年初不是才從美國回台灣看牙醫？對醫療失望怎麼不在美國看？回台灣看什麼？」

看完原PO強硬回擊後，親戚也立刻「開大招」回嘴，「講話沒必要那麼直接吧？看牙醫關你什麼事，我要不要回去事我的事情，說話沒必要這樣」。原PO則繼續打臉「平常也沒在台灣，要用醫療資源才會回台，你不是對醫療失望嗎？那就不要回來用這些資源阿？說一套做一套的人我是看不太懂啦」。

完整對話曝光也吸引上千網友關注回應，「他本來要跟你炫耀自已打完疫苗了，卻被炮翻」、「說的太棒太貼切了」、「國外牙醫幾十萬起跳，在台灣幾千健保費就搞定啦」、「有的親戚就這副樣子，成天講屁話」、「醫院超多這種的啊！回台灣把各科都看了，然後再罵台灣落後」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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