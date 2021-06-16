COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

響應技職人才培育計劃　臻鼎科技攜手桃市發獎學金507萬

▲臻鼎獎學金承辦學校觀音高中，代表致贈獲獎學生紀念品一份。（圖／桃園市教育局提供）
▲臻鼎獎學金承辦學校觀音高中，代表致贈獲獎學生紀念品一份。（圖／桃園市教育局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-16 16:40:19

全球印刷電路板龍頭（PCB）臻鼎科技集團，與桃園市政府教育局攜手合作，捐助桃園市各高級中等學校優良學生獎助學金，並分做「技職獎學金」、「技職助學金」及「技職特殊優良表現」等三類，以表揚技職優秀學生。在經過獎學金審查小組把關後，總計發出507萬元獎助學金，並將獲獎名單，公布於觀音高中官網，此次也是桃園市首次以此模式與民間企業合作，希冀能激發桃園市技職學生的學習動力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內技職生在過去的年代常有不受重視的現象，自12年國教實施以來，適性揚才為教育重要的理念與目標。桃園市積極推動技職人才培育計畫，市長鄭文燦積極爭取企業資源投入技職教育的推動，希望能讓技職學生具備實作能力，創新精進專業技術，成為躍登國際舞台的未來人才。

臻鼎科技本於企業回饋社會責任，響應技職人才培育計畫，捐助桃園市各高級中等學校優良學生獎助學金，以表揚在專業特殊表現良好且設籍在桃園市的技職學生。因此本次獎學金申請由審查小組經過嚴格的把關，於特殊表現學生獎學金的項目發出最少1萬、最高5萬元整的高額獎學金。

臻鼎科技表示，獎助學金共分為「技職獎學金」、「技職助學金」及「技職特殊優良表現」等三類，由教育局林明裕局長主持，邀集專家學者、學校代表及臻鼎集團代表組成審查小組。歷經初審、複審兩階段的審查，選出技職獎學金363名、技職助學金86名及技職特殊優良表現30名，總計479名學生獲獎，總計發出獎助學金507萬元整，並將名單公佈在承辦學校觀音高中的官網上。

此外，獲獎同學除由臻鼎科技集團提供獎學金，還可獲得教育局準備的獎狀及紀念品一份，用以鼓勵學生們優秀的表現，期盼獲獎者能將這份「袋」裝的祝福與期待在未來有能力時，持續將這一份愛的力量傳遞下去。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳同為桃園鄉親，帶領臻鼎科技集團走向全球PCB產業第一大的公司，同時希望能為桃園故鄉的技職學生們盡一份心力，他表示，臻鼎科技集團深知人才的重要性，秉持飲水思源、回饋桑梓的感恩信念，在追求企業永續發展的同時，盼能盡己之力，鼓勵家境清寒與成績優異的技職學生。十年樹木，百年樹人，臻鼎科技集團秉承「聚才、育才、用才、愛才」的精神，深耕人才發展，讓桃園子弟在家鄉土地發光發熱。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
91.92%8.08%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.15%85.85%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
44.89%55.11%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀