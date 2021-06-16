響應技職人才培育計劃　臻鼎科技攜手桃市發獎學金507萬

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臻鼎科技本於企業回饋社會責任，響應技職人才培育計畫，捐助桃園市各高級中等學校優良學生獎助學金，以表揚在專業特殊表現良好且設籍在桃園市的技職學生。因此本次獎學金申請由審查小組經過嚴格的把關，於特殊表現學生獎學金的項目發出最少1萬、最高5萬元整的高額獎學金。
臻鼎科技表示，獎助學金共分為「技職獎學金」、「技職助學金」及「技職特殊優良表現」等三類，由教育局林明裕局長主持，邀集專家學者、學校代表及臻鼎集團代表組成審查小組。歷經初審、複審兩階段的審查，選出技職獎學金363名、技職助學金86名及技職特殊優良表現30名，總計479名學生獲獎，總計發出獎助學金507萬元整，並將名單公佈在承辦學校觀音高中的官網上。
此外，獲獎同學除由臻鼎科技集團提供獎學金，還可獲得教育局準備的獎狀及紀念品一份，用以鼓勵學生們優秀的表現，期盼獲獎者能將這份「袋」裝的祝福與期待在未來有能力時，持續將這一份愛的力量傳遞下去。
臻鼎科技集團董事長沈慶芳同為桃園鄉親，帶領臻鼎科技集團走向全球PCB產業第一大的公司，同時希望能為桃園故鄉的技職學生們盡一份心力，他表示，臻鼎科技集團深知人才的重要性，秉持飲水思源、回饋桑梓的感恩信念，在追求企業永續發展的同時，盼能盡己之力，鼓勵家境清寒與成績優異的技職學生。十年樹木，百年樹人，臻鼎科技集團秉承「聚才、育才、用才、愛才」的精神，深耕人才發展，讓桃園子弟在家鄉土地發光發熱。