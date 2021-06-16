北市多疫苗施打點今天空蕩蕩　北市府：會改進預約制度

台北市開放85歲以上長者施打疫苗，今（16）日是第二天。有別於前一天許多長者提前到疫苗施打點周圍排隊，大排長龍的群聚景象，今天多個施打點都呈現空蕩蕩的狀態。甚至有許多未預約施打疫苗的長者，直言「沒預約好像還比較好，不用排隊」。對此台北市副市長蔡炳坤表示，多數有預約施打疫苗的長者都已經在第一天施打完，也有許多施打點今天上午並無安排施打，不過未來在預約系統的時間安排上會改進。





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許多地方民代質疑，15日第一天開放長者施打疫苗時，許多長者雖然提前預約，但到了現場仍舊需要排隊等候，不僅很多長者只能待在太陽底下曬，更有可能因為群聚而成為防疫破口。不過16日原本排定為「未預約長者」施打疫苗，結果施打點反而都空蕩蕩，也讓許多到場施打疫苗的長者，直呼「是不是沒預約還比較不用排隊？」





對此蔡炳坤表示，疫苗施打的時段都是由醫院進行安排，況且今天上午本來就沒有排定預約施打疫苗的民眾，而是直到下午才開放未預約長者到場施打。蔡炳坤強調，未來在預約系統的改進上，會將時間精準到一個小時甚至半個小時內，就能有效降低民眾排隊的情況。外界有人質疑是否疫苗打不完，蔡炳坤也澄清絕對沒有這樣的情況。





而針對疫苗預約系統與市府派發的施打通知單，可能會造成長者誤會甚至錯亂，台北市長柯文哲在記者會上表示，未來會先以預約系統為主，若長者有先在網路上預約，未來就不會再發送疫苗施打通知書，不僅減少作業人力，也降低民眾誤會的情況。



