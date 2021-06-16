LINE瘋傳「確診下降暗黑原因」！醫揭真相：又不高興了嗎

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情已連續4天確診數低於200例，讓不少人漸趨樂觀，認為嚴峻疫情終於露出一點曙光，不過，網路上卻瘋傳一則訊息，表示連日確診數下降，是因為Ct值調整成30所致，對此，前立委、醫師林靜儀就反擊，「解隔離條件和確診標準『傻傻分不清楚』」，並解釋背後原因。





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醫師林靜儀在臉書粉專PO出一張LINE截圖，上面寫著「知道為何近日確診數降低嗎」，美日兩國訂Ct值40以上才算陰性，台灣則訂Ct值35以上為陰性，但自5月27日後，蔡政府改成Ct值30以上都算陰性，於是後來確診數就一路下滑。而該訊息上也舉例，彰化一名60多歲里長在醫院治療，後來Ct值達30，醫師讓他回家，可是4天後他突然死亡，因此質疑「這不就是我們Ct值判斷過於寬鬆造成的嗎」。





▲林靜儀醫師PO出一張LINE截圖。（圖／翻攝自林靜儀臉書）

而關於「修改Ct值的陽性定義」，林靜儀解釋，一方面是日前確診者塞爆醫療機構和隔離所，若不調整解隔離標準，會有一堆人塞住導致應該收治的人進不去，另一方面是若無進一步醫療需求，沒有理由把已無傳染力的人留在醫療機構當中。





林靜儀說道，台灣是全世界少數確診者多數收治醫院或是集中隔離的國家，多數國家確診者在沒有需要呼吸器介入需求的情況下，是請他們「在家等自己好」。而去年初在負壓隔離病房待了80天以上等到病毒PCR陰性才解隔離的原因，是當時還不清楚到底感染多久之後傳染力才會消失，隔離太久病人心理問題都快跑出來了；後來執行一整年的「隔離14天+自主健康管理7天」，就是已經確認感染者在經過這樣的隔離之後，就無再傳染病毒的能力。





最後，她也呼籲「解除隔離並非表示『可以到處跑而且不用戴口罩』」，而依然要戴口罩並且自主健康管理至少一週，避免非常少的情況下病毒的溢散。而接種完疫苗不到14天，免疫能力也還沒出來，拜託不要亂跑。（編輯：郭佩蓉）





▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）