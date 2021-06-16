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新加坡開放民眾購買居家快篩試劑　售價逾200元

▲新加坡持續擴大檢測能量，民眾今天起可到藥局購買DIY快速抗原檢測試劑組，在家就能自我檢測，20分鐘內可取得結果。記者實地觀察，單個試劑組售價約為新台幣200多元。（圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡持續擴大檢測能量，民眾今天起可到藥局購買DIY快速抗原檢測試劑組，在家就能自我檢測，20分鐘內可取得結果。記者實地觀察，單個試劑組售價約為新台幣200多元。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-16 17:37:44

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）新加坡持續擴大檢測能量，民眾今天起可到藥局購買DIY快速抗原檢測試劑組，在家就能自我檢測，20分鐘內可取得結果。記者實地觀察，單個試劑組售價約為新台幣200多元。

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新加坡衛生部長王乙康10日表示，在新加坡恢復更多活動之際，需要讓檢測更快速、更方便。星國衛生科學局已批准4款DIY快速抗原檢測試劑組可直接向民眾販售，這些檢測試劑組很容易使用，20分鐘內就能取得結果。

從今天起，新加坡民眾可到屈臣氏（Watsons）、佳寧（Guardian）等連鎖藥妝店的藥房及仁益（Unity）藥房購買DIY快速抗原檢測試劑組。初期限制每個人最多購買10個試劑組。

衛生科學局批准的4款DIY快速抗原檢測試劑組包括Abbott PanBio COVID-19 Antigen Self-test、QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test、SDBiosensor SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal、SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test。

星媒報導，目前屈臣氏、佳寧、仁益藥局只販售雅培（Abbott）及QuickVue品牌的DIY試劑組。另2款預計下週開賣。

記者實地觀察，每家藥局的試劑組售價雖有不同，但差別不大。例如，屈臣氏藥房販售的雅培試劑組一支為新幣13.1元（約新台幣273元），QuickVue品牌的試劑組一盒有2支，售價新幣21.65元，經換算，一支約新台幣225元。

其中一家屈臣氏的收銀員表示，今早開店以來，陸續有民眾到店購買DIY試劑組，「很多人來買」。

民眾購買時，藥師會簡要說明如何使用DIY試劑組，也會提供新加坡衛生部製作的DIY試劑組說明手冊，內容包括先洗淨雙手、再將棉棒放入鼻孔採樣，以及如何丟棄使用過的試劑組等注意事項。若檢測結果為陽性，需要先將檢測結果與身分證件一起拍照後，再丟棄試劑組。

星國衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）先前表示，DIY快速抗原檢測試劑組有助更快速找出確診病例，特別是那些適合擔心自己被感染、但未出現呼吸道感染症狀的民眾使用。

他說，若民眾自行使用快速抗原檢測試劑組的檢測結果為陽性，應立即到診所接受PCR核酸檢測以進一步確認是否被感染，直到檢測結果確定為陰性之前，都必須自主隔離。已出現呼吸道感染症狀的民眾應就醫並接受PCR檢測，而不應自行使用DIY快速抗原檢測試劑組。

一名民眾接受當地媒體訪問時表示，看了網路上的影片發現自己檢測並不困難，定期為自己和家人進行檢測也會比較安心。另有一名買了10個試劑組的民眾說，她丈夫將前往台灣工作，準備自己攜帶試劑組，有必要的話就可自行檢測。（編輯：高照芬）1100616

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