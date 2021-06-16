影／17日起80歲以上可預約打疫苗　柯文哲：盡量網路預約

日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗，上週五開始配發給各地方縣市。而在昨（15）日起，也開始針對長者進行疫苗施打。隨著中央即將配送第二波疫苗，台北市長柯文哲今日下午在防疫記者會上也宣布，17日起將會開放80歲以上長者以及65歲以上的原住民預約施打疫苗。柯文哲也再次向外界呼籲，若是可以的話盡量使用網路預約，這樣不僅可以加快作業流程，也可以降低相關複雜的行政程序。





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柯文哲在記者會上表示，施打疫苗預約系統日前第一次上線，不可能立刻做到100分，但明天早上8點開放第二波網路登記，已針對第一次網路登記的缺點改善，也請醫院提供18至22日五天可以打疫苗的時段、人數，時段也細切到每半小時為一個時段，民眾預約時可以填寫想要的時段，相信會更精確。





而針對這次的預約施打，柯文哲也宣布，這次不管是否設籍在台北市的符合資格者都可以上網預約，只要在北市居住的都可以打。此外，這次有網路預約的，民政系統就會計算，只有沒預約的民眾才會收到通知書，而場地也會做些許改善。





柯文哲強調，還是鼓勵大家上網預約，這次系統有進步，只要在預約時間到場就可以，預約的話也方便每個醫院準備疫苗數量、人力、酒精棉等，比完全不可知的要好多了。而針對施打點剩下的疫苗，柯文哲也透露，未來將會持續開放年齡層下修，不過還是會先以長者為主。



