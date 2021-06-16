雲南象群集體北遷引全球關注　專家：棲息地遭破壞

原本棲息在中國雲南西雙版納的一群野生亞洲象，從2020年3月無預警集體向北遷徙，長征一年多走了超過500公里，目前還沒有停下來的跡象。這一趟旅程也被中國無人機跟拍，甚至還出動熱像儀，宛如變成「24小時實境秀」。目前還不清楚這群大象遷徙的原因，但有專家指出，象群原先在雲南的棲息地遭到破壞，才會迫使大象「離家出走」，找尋新的生存機會。





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綜合媒體報導，全中國亞洲象只有300頭左右，這群「離家出走」的亞洲象有16頭，在去年3月中旬集體從中國雲南西雙版納向北遷徙，期間有1頭小象出生，另外有2頭象找到新的象群離去，目前15頭亞洲象一起出走，已經移動逾500公里，並在今年6月初抵達昆明





為了確保瀕臨絕種的野象安全以及沿途農村的居民安危，中國政府組成專業團隊進行監測，一邊引導象群避免牠們進入市區，一邊觀察牠們的動向，並投食誘導象群走向安全路線。團隊不只出動了空拍機，甚至還有熱像儀，24小時追蹤象群，意外讓牠們成為「實境秀」明星。近期不只中國社群高度關注，《美聯社》、《BBC》、《衛報》等國際媒體也相當關心，紛紛加入觀象報導行列。





▲象群走累集體躺下休息的畫面讓人直呼相當療癒。（圖／美聯社／達志影像）

北遷的亞洲象群成為國際明星，甚至有中國媒體直呼「是今年最出色『國家宣傳片』」，但目前尚不清楚象群遷徙的原因。《自由亞洲電台》訪問北京師範大學生態學教授兼亞洲象專家張立，指出中國自然保護成效顯著，導致亞洲象數量增加，反而使棲息地減少40%，兩者衝突之下才會迫使亞洲象遷徙。有專家表示，西雙版納保護區外，原有的天然林木被改種橡膠、茶樹以及中藥材，原生熱帶雨林遭到破壞，亞洲象的食物被一再毀損及清空，只好往外求生。





專家說法眾說紛紜，也有人認為是帶頭母象「迷路」，才會導致走了一年多還在進行遷徙，但也有人認為象群根本沒有目的。但這群亞洲象已經走了逾500公里，根據《CNN》報導，這趟「漫步」之旅已經造成至少412起破壞事件，釀逾110萬美元（約新台幣3042萬）的經濟損失。



