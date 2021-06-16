《大嘻哈時代》 首播亮眼 「髒話消音」引網正反論戰
台灣第一檔嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》於上周正式播出，在各播放平台都有不錯的表現，其中，首集在myVideo節目排行榜更榮登冠軍寶座。節目讓觀眾更了解什麼是「嘻哈文化」與「台饒勢力」，以及選手們背後的故事，像是更生人出獄後當起嘻哈老師、選手留在台北辛苦打拚賺錢等，讓導師看了很感動。而髒話常常是嘻哈文化中的素材，日前遭到消音，引起網友正反論戰。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-16 21:00:00
《大嘻哈時代》在電視播出時，若遇到選手唱及不雅歌詞會打馬賽克及消音，讓許多觀眾覺得不解，認為這樣就失去嘻哈原味，對此製作單位表示：「尊重選手的創作自由，但節目播出仍需遵守NCC規範，會盡力在二者間取得平衡，電視上播出時必須經過處理，但在比賽現場仍尊重選手完整的唱完，在網路上也會播出完整版，絕不會讓觀眾網友錯過原汁原味的嘻哈精神！」 此外，也有觀眾好奇評審在比賽過程，為何會一直拿手機盯著看，製作單位也解釋，評審都在看歌詞，因為在嘻哈音樂裡，歌詞是占了很重要的部分，不僅可以展現選手的歌詞押韻及創作技巧，還可以秀出自我的嘻哈態度與精神，並非不尊重選手。