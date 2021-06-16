排了又排！王鴻薇列政府5大缺失　批人民不斷在「排隊」

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王鴻薇說，第一是選擇要爬坡的萬芳高中及學校三樓施打，都讓85歲以上長者痛苦不堪。顯然，台北市對於大規模施打，連地點都沒準備好。第二是預約施打時間只有上下午時段，欠缺更精準的時間。很多長者排一整個上午，或一整個下午，這也不是柯文哲說讓你9點來就9點來隨便一句就可以掩蓋的疏失。
第三是施打地點未考慮人群排隊，以致人行道，學校場館外擠滿等待人潮，加上這兩天天氣炎熱，排隊長輩及家屬又因疫情不敢進食喝水，痛苦可想而知；第四是欠缺大型場館施打點。國外採取大型場館施打，必然已經是經歷過數次經驗的累積，台北市雖採取進入社區，但大型場館比較可以準備室內等待區和觀察區，比社區中型施打地點更符合人性；最後是動員配合的員警、學校和民政部門人員，但支援人員有人只有口罩，有人加戴防護罩，防護設備並沒有一定規格。
王鴻薇認為，民進黨政府確實利用這次大規模施打全力吹捧陳其邁，但是同時也有看到桃園市施打疫苗的混亂，她表示，大規模疫苗施打不會只有這一次，若台北市如果不能立刻記取教訓，趕快重新檢討改進，才是正道，只用政治口水回擊並不能解決第一線的混亂。
王鴻薇也提到，細數過去這一年，從口罩到紓困、從施打疫苗到上國道返鄉，她反過來質疑，怎麼當疫情越嚴重，卻越是要被迫出門、被迫群聚？從口罩之亂大排長龍，再來是去年紓困擠破區公所，今年再擠爆網站；上禮拜端午節，高速公路塞車塞爆，昨天疫苗大規模施打首日，也看到台北市許多長輩在烈日下拄著枴杖、坐著輪椅排隊等候進場打疫苗，抱怨聲不斷，各縣市都人擠人，老百姓嚇都嚇死了。
王鴻薇說，政府有將近一年的時間可以事前規劃來防範未然，甚至有許多國外的例子在前給我們參考，但沒想到結果卻是如此荒腔走板，很多根本就是可以避免的，那些去年疏忽、大意、自滿，苦了是現在還在排隊的老百姓，政府混了這麼長時間，她真的很想問，到底都做什麼去了？