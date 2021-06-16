蛇精男美國確診後首露面　神隱5個月近況曝光

大陸網紅劉梓晨因為誇張的五官、錐子臉，被網友封為「蛇精男」，他於今年1月透露自己在美國染疫，之後便沒再更新社群媒體，直到5月底時發文直言「經歷人生從所未有的黑暗時刻」，讓外界擔心他的狀況，直到近日，才在微博曬出自拍、影片，曝光近況。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-16 19:57:45｜2021-06-16 20:00:16
劉梓晨日前上傳了近況照與影片，影片沒有套用濾鏡，少見的以真實面貌示人，影片中，他的氣色很好，看起來似乎已經痊癒，他提到拍攝影片的原因，主要是想感謝一位粉絲，在他確診染疫後，每一天都會傳訊息給他，「他每天堅持不懈，無時無刻都會發私信鼓勵我，就連錄這個視頻的前幾個小時，他還在發訊息鼓勵我。」
劉梓晨為了表達感謝之情，還特別起立鞠躬，他感性的說：「我不知道該怎麼用言語表達對他的感謝，謝謝你這幾個月每時每刻的陪伴，還有謝謝你的善良。」與過往犀利的形象大相徑庭。網友看到劉梓晨的真面目後引起討論，紛紛留言：「怎麼感覺你長得正常了點呢」、「居然有點感動」、「看到你正常了不少，我很欣慰」；也有人表示：「康復了就好，一定要快快樂樂的。」
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