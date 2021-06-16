5人以下小型店家沒紓困到　綠委籲經濟部放寬標準

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鍾佳濱指出，台灣基層社會有眾多小型商家，老闆加員工未超過5人的水電行、機車行、保養廠、小吃店、美髮業、服飾店比比皆是，尤其在中南部地區更是普遍，此類小型商家生意深受疫情影響。
鍾佳濱說，以家族為核心的小型商家，在申請紓困方案時卻面臨「政府認定員工數」與「實際員工數」之間落差，當營利事業5至7月營收已受疫情衝擊，經濟部卻以「以公司行號為投保單位員工數」作為計算標準，因此他呼籲，當公司行號負責人加員工未超過5人時，經濟部應將「非以公司行號為投保單位之員工數」列入人事經營必要成本計算，成為補貼4萬元計算基準，而申請補助的商家也該備齊相關資料證明。
屏東眼鏡行業者蔡先生指出，夫妻共同經營經眼鏡行，但受疫情影響，一天不到3個客人，營業額衰退70％以上，若經濟部可以把夫妻兩人都列入員工4萬計算，合計8萬元，至少可以先撐過這1、2個月房租、水電支出。
何欣純說，這次疫情來得又猛又急，但因沒有強制員工納勞保規定，又因為員工投保其他職業保險，雖有工作事實，卻不符合員工數補助一人4萬元的紓困標準，又面對店租、水電、人事成本的開銷，因此，她希望政府從人民有利的方向思考，隨時滾動檢討、檢討門檻、從優選擇。
林宜瑾呼籲，相關單位應針對紓困缺失進行改善，讓紓困真正落實為紓民之困；王美惠也要求，經濟部對於企業的紓困要從寬認定，要便民、體察民意、了解民眾需求，滾動式修正紓困政策。
對此，經濟部商業司副司長劉雅娟回應，經濟部長王美花很重視不同公司行號的狀況，將會盡速評估、滾動檢討，希望幫助到更多需要紓困的對象。
新聞來源為Newtalk 新頭殼