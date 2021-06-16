布拉格市長籲捷克援台疫苗 外交部：由衷感謝患難見真情
捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）稱將敦促捷克政府向台運送疫苗，以感念過去捷克因疫情所苦時，台灣伸手相助。外交部今（16）日對此表示，台灣深信「德不孤、必有鄰」，全球疫情依然嚴峻，台灣將持續與國際夥伴合作，共同抗疫。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-16 18:44:42
賀瑞普（Zdenek Hrib）在推特上表示，他對於有政治力阻礙台灣取得疫苗感到震驚，過去捷克為疫情所苦時，台灣出手協助，因此他敦促捷克政府向台灣運送疫苗。
對此，外交部發言人歐江安回應，賀瑞普展現捷克友人對台灣疫情的關懷與堅定友誼。外交部由衷感謝他的溫暖鼓舞，也已在推特轉推及表達感謝。
歐江安指出，近來日本、美國相繼雪中送炭捐贈台灣疫苗，捷克布拉格市長等友人也紛紛表達鼓勵及相挺。對於國際間患難見真情的珍貴友誼，外交部謹代表台灣政府與人民感謝。台灣深信「德不孤、必有鄰」，面對全球疫情依然嚴峻，將會持續與國際夥伴團結合作，努力共同抗疫。
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