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影／如何防堵萬華人與人的連結　他電訪當地人用這招防疫

▲安導電話訪問萬華當地人，如何防堵疫情持續擴散。(圖／安導愛講古授權)
▲安導電話訪問萬華當地人，如何防堵疫情持續擴散。(圖／安導愛講古授權)

影像中心/綜合報導

2021-06-17 12:00:00

萬華疫情爆發，全國發布三級警戒，疫情肆虐，民眾們人心惶惶，也讓大家不敢出門，紛紛留在家防疫避難，然而有一群居無定所、流浪在外的街友又該如何是好，該如何避免他們移動造成防疫破口呢？Youtube頻道「安導愛講古」透過電訪萬華當地友人，瞭解當地人如何避免防疫破口持續擴大。

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安導電訪當地友人，如何避免疫情擴散，友人透露，他主動聯絡當地盤商採買物資捐贈給弱勢家庭和當地街友，並提供社工團體需要的物資與防疫用品，透過穩定街友的方式，避免街友為了找尋食物移動到別的地方，另外因為社工單位也傳出有人員染疫，無法正常發放物資，他也透過自主收集的物資，填補了社工團體無法協助的部分，當地人透過自身的努力，希望也能為社會盡一份力，雖然是疫情爆發的起源地，但他也呼籲，疫情時期應不分彼此與貴賤，大家都要共同做好防疫工作，才能一同克服難關。(影音編輯：張鈞瑞)

▲萬華當地人分享，他們以自身行動防堵疫情破口
▲萬華當地人分享，街友們對於防疫的工作可能不夠確實，必須透過其他方式避免街友成為傳疫途徑。(圖／安導愛講古授權)
▲疫情當下，不分你我，同做好防疫工作
▲在疫情當下，除了保護自己之外，也要保護身邊的弱勢族群，讓全民都能做好防疫工作。(圖／安導愛講古授權)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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