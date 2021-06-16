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台灣現在能解除三級？醫秒曝「1大前提」：後果承受不起

▲目前台灣連續四天新增確診人數低於2百例，疫情似乎稍有趨緩。而前立委沈富雄也表示，應該撤銷三級警戒延長令，否則「人民不會病死，但快餓個半死了」。（圖／記者葉政勳攝）
▲目前台灣連續四天新增確診人數低於2百例，疫情似乎稍有趨緩。而前立委沈富雄也表示，應該撤銷三級警戒延長令，否則「人民不會病死，但快餓個半死了」。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-16 18:57:58

目前台灣連續四天新增確診人數低於2百例，疫情似乎稍有趨緩。而前立委沈富雄也表示，應該撤銷三級警戒延長令，否則「人民不會病死，但快餓個半死了」。但此說法也引發不少醫護持相反論點，《MedPartner 美的好朋友》更點出降級的「1個大前提」，否則「後果我們承受不起」。

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《MedPartner美的好朋友》在臉書上發文提到「今天有人說指揮中心笨透了，認為應該解除三級，認為現在太過嚴格，經濟會受到太大影響，但我們並不認同這個看法實際上，以最近的確診量、死亡個案數、檢驗數量還有陽性率來看，我們的疫情才剛趨緩，端午連假這波有沒有出事情，也要再一個禮拜左右才會見真章。現在貿然降級，沒有撲滅的星星之火，就可能在各處燒成一片」。

▲醫護粉專對於降級抱持反對態度。（圖／翻攝《MedPartner美的好朋友》）
▲醫護粉專對於降級抱持反對態度。（圖／翻攝《MedPartner美的好朋友》）
《美的好朋友》繼續說，「管制要多嚴格，這不可能有全面共識的。三級會有人說為什麼不四級，也同時會有人說為什麼不二級。防疫就是摸著石子過河，我們只能從他國經驗跟我國的民情和本土資料判斷，到底怎麼樣可以達到防疫跟經濟的最佳平衡，但最後有沒有達到，沒有人可以知道。但以目前的狀況看來，還在可以接受的範圍」。

《美的好朋友》也點出降級的大前提，「COVID-19無症狀或輕症感染者對醫療系統的衝擊較小，因此如果要降級，至少要等第一至第三類人員，以及75歲以上長者都施打完第一劑，再等兩週讓他們有基礎的保護力，再來看當時的形式考慮降級的可能性，應該比較合理。這樣即使疫情再升溫起來，風險最高的人都有基礎保護力了，需要重症治療或可能死亡的人數才不會瞬間衝高，讓醫療系統像前兩週壓力這麼大」。

最後他們也呼籲「現在喊要降級，後續的結果可能我們會承受不起。現在雖然是三級，但很多人都有認真做到準四級的程度，台灣的運作很大一部分，是靠著人民的素質，願意自肅。大家要繼續加油，一起撐過這段不好過的日子！」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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