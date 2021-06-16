台灣現在能解除三級？醫秒曝「1大前提」：後果承受不起

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《美的好朋友》繼續說，「管制要多嚴格，這不可能有全面共識的。三級會有人說為什麼不四級，也同時會有人說為什麼不二級。防疫就是摸著石子過河，我們只能從他國經驗跟我國的民情和本土資料判斷，到底怎麼樣可以達到防疫跟經濟的最佳平衡，但最後有沒有達到，沒有人可以知道。但以目前的狀況看來，還在可以接受的範圍」。
《美的好朋友》也點出降級的大前提，「COVID-19無症狀或輕症感染者對醫療系統的衝擊較小，因此如果要降級，至少要等第一至第三類人員，以及75歲以上長者都施打完第一劑，再等兩週讓他們有基礎的保護力，再來看當時的形式考慮降級的可能性，應該比較合理。這樣即使疫情再升溫起來，風險最高的人都有基礎保護力了，需要重症治療或可能死亡的人數才不會瞬間衝高，讓醫療系統像前兩週壓力這麼大」。
最後他們也呼籲「現在喊要降級，後續的結果可能我們會承受不起。現在雖然是三級，但很多人都有認真做到準四級的程度，台灣的運作很大一部分，是靠著人民的素質，願意自肅。大家要繼續加油，一起撐過這段不好過的日子！」（編輯：潘毅）
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