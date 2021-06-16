COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

勞工紓困貸款兩天已核保近7萬件　這3家銀行更破萬件

▲根據信保基金統計，截至今 (16) 日下午5點30分止，本國銀行已核保的勞工紓困款貸達6萬8488件，其中8大公股銀行核保件數達5萬2499件，占比達 76%，民營銀行共核保1萬5989件。（圖／Shutterstock）
▲根據信保基金統計，截至今 (16) 日下午5點30分止，本國銀行已核保的勞工紓困款貸達6萬8488件，其中8大公股銀行核保件數達5萬2499件，占比達 76%，民營銀行共核保1萬5989件。（圖／Shutterstock）

記者顏真真/台北報導

2021-06-16 19:10:53

每人額度10萬元的勞工紓困貸款於6月15日開辦，根據中小企業信用保證基金統計，截至今 (16) 日下午5點30分為止，本國銀行已核保件數合計6萬8488件，其中8大公股銀行核保件數達5萬2499件，占比達76.65%，民營銀行共核保1萬5989件。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據信保基金統計，截至今日下午5時30分為止，勞工紓困貸款公股行庫承做相對積極，包括第一銀行、合庫銀行及華南銀行核保件數都已突破萬件，其中去年勞工紓困貸款核保8萬3390件的第一銀行，這次開辦兩天核保件數也已達1萬6961件，高居銀行之冠，也超越民營銀行的總核保件數。

另外，合庫銀行也核保了1萬1305件，排名第二；華南銀行則以1萬0819件排名第三。而去年承辦勞工紓困貸款冠軍的中信銀開辦兩天核保件數僅 9752件，排名第四。

第一銀行表示，去年透過分行辦理勞工紓困貸款的進件量占比約8成，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，目前線上進件量占比超過95％，也就是分行進件量不到5%，超乎預期。若客戶不會網路操作，第一銀行也提供客戶空白申請書填妥後郵寄或投遞分行專用信箱，避免群聚風險。

不僅如此，第一銀行透過從受理、送保、審核、對保、撥款等全線上化作業，昨晚即針對首批獲核保近3600筆勞工紓困貸款，透過系統自動化進行撥款。

第一銀行也解釋，為加快線上作業流程，銀行結合資訊與業管單位共同開發全線上化作業，不論是舊客戶或新客戶都可透過線上辦理，並做到系統「線上申貸」、「線上對保」、「自動徵審」、「整批送保」及「自動撥貸」，分行同仁完全不需要介入手工處理，因此能快速處理在受理申貸後 24 小時內完成撥款。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
91.3%8.7%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
13.92%86.08%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
44.85%55.15%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀