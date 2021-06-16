勞工紓困貸款兩天已核保近7萬件　這3家銀行更破萬件

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另外，合庫銀行也核保了1萬1305件，排名第二；華南銀行則以1萬0819件排名第三。而去年承辦勞工紓困貸款冠軍的中信銀開辦兩天核保件數僅 9752件，排名第四。
第一銀行表示，去年透過分行辦理勞工紓困貸款的進件量占比約8成，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，目前線上進件量占比超過95％，也就是分行進件量不到5%，超乎預期。若客戶不會網路操作，第一銀行也提供客戶空白申請書填妥後郵寄或投遞分行專用信箱，避免群聚風險。
不僅如此，第一銀行透過從受理、送保、審核、對保、撥款等全線上化作業，昨晚即針對首批獲核保近3600筆勞工紓困貸款，透過系統自動化進行撥款。
第一銀行也解釋，為加快線上作業流程，銀行結合資訊與業管單位共同開發全線上化作業，不論是舊客戶或新客戶都可透過線上辦理，並做到系統「線上申貸」、「線上對保」、「自動徵審」、「整批送保」及「自動撥貸」，分行同仁完全不需要介入手工處理，因此能快速處理在受理申貸後 24 小時內完成撥款。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。