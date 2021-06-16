90歲老人打疫苗死亡「機率有多高」？專家曝答案：別嚇到

昨（15）日全台高齡長者同步施打日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，卻也陸續傳出接種後不幸過世的消息，對此，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉就表示，兩個不相干的事件，隨機同一天發生的機率是可運算的，而她在算出機率以後，也呼籲「先不要被數字嚇到了」。





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何美鄉今（16）日在臉書以「死亡與施打疫苗，隨機發生於同一天的機率為何」為題發文，表示AZ疫苗開始施打於75歲以上的長者，卻不幸有兩名90歲以上的長者在施打疫苗24小時之內猝死，「死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討」。





▲昨（15）日全台高齡長者同步施打日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，卻也陸續傳出接種後不幸過世的消息。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

她接著說道，若疫苗分5天施打，以100％施打率來看，則每日將有15位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生；若以50％施打率，則有7位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生，「這是一個純屬機率的運算，只是要幫助長輩們，先不要被數字嚇到了。另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊」。（編輯：郭佩蓉）





▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）