90歲老人打疫苗死亡「機率有多高」？專家曝答案：別嚇到
編輯中心/綜合報導
2021-06-16 19:56:51
昨（15）日全台高齡長者同步施打日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，卻也陸續傳出接種後不幸過世的消息，對此，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉就表示，兩個不相干的事件，隨機同一天發生的機率是可運算的，而她在算出機率以後，也呼籲「先不要被數字嚇到了」。
何美鄉今（16）日在臉書以「死亡與施打疫苗，隨機發生於同一天的機率為何」為題發文，表示AZ疫苗開始施打於75歲以上的長者，卻不幸有兩名90歲以上的長者在施打疫苗24小時之內猝死，「死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討」。但何美鄉也指出，「不過兩個不相干的事件，隨機同一天發生的機率有多少，也是可以運算的」。她以台灣90歲以上的人口，有14萬3322人（2020年5月底，內政部統計）來計算。根據內政部資料，去年90歲以上的長者，粗死亡率為千分之191，「亦即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生」。
她接著說道，若疫苗分5天施打，以100％施打率來看，則每日將有15位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生；若以50％施打率，則有7位施打疫苗者在施打疫苗的同一天往生，「這是一個純屬機率的運算，只是要幫助長輩們，先不要被數字嚇到了。另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊」。（編輯：郭佩蓉）
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