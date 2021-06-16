楊乃文攜手香港新人王　唱出《第三佈局》愛恨糾纏

金曲歌后楊乃文、香港新人柳應廷為《第三佈局 塵沙惑》獻唱主題曲《糾纏》，以充滿感染力的聲線，道出：「愛，卻放不下執念；恨，但走不出牽掛。」傳達在愛恨之前的無能為力。隨著影集首播結束，主題曲帶給觀眾強勁的後座力，延續劇中撲朔迷離、錯綜複雜的氛圍，讓許多觀眾看完都紛紛敲碗下一集，迫不及待繼續抽絲剝繭挖掘《第三佈局 塵沙惑》中，橫跨23年的兩起詭譎命案存在的關鍵線索。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-16 22:00:00
華語樂壇重量級音樂人王雙駿、葛大為及陳君豪，共同為《第三佈局 塵沙惑》聯手打造出扣人心弦的主題曲《糾纏》，加上香港人氣男團MIRROR成員柳應廷獻「聲」，楊乃文說：「因為疫情的關係沒辦法跟柳應廷見面，但很欣賞他聲音的厚度。而且這是第一次嘗試男女聲音互相穿插，呼應彼此的合唱方式，覺得很有新鮮感。我自己平常也十分喜愛看犯罪懸疑劇，所以很期待《第三佈局 塵沙惑》的播出。」 在今（16）日釋出的主題曲《糾纏》MV中，揭露了許多片段，除了看到飾演議員的莊凱勛與刑警張榕容之間的情感糾葛，以及飾演菜鳥警員陳家豪的劉冠廷究竟為何要大喊：「你有打從心裡恨過一個人嗎？那些口口聲聲叫人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是什麼嗎？」極具震撼的畫面，讓觀眾直呼「太期待了」。