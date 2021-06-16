《奧特萊斯》影帝撐不住　連2年申請紓困金「等繳房租」

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項婕如替角色設定星座，幫助融入劇中狀態，她同時透露劇中一場暴哭橋段剛好遇到寒流，所以印象特別深刻，尤其當天劇中戲服是比較容易走光的狀態，好在演員葛盈瑄前來「神救援」，把自己的小可愛借給了她，「我們因此有了小小的肌膚之親」。不過當天的哭戲讓她哭得很有成就感，「有一種停不下來宣洩，一邊哭一邊流鼻涕，心想都快吃到鼻涕了，導演怎麼還不喊卡」，導演安竹間也大讚：「小項讓我有看到林依晨的感覺。」
黃禮豐與男主角姜典有許多親密互動，除了壁咚、上床外，還一起洗澡。姜典坦言，與他相處後覺得對方「很有魅力，如果是喜歡男生應該會愛上他」。這次首度獨挑大樑就飾演重要角色的姜典表示，試鏡時完全不知道是要挑戰主角，「導演打電話來時大吃一驚，能有這樣的機會心中非常感恩」，劇中很多角色最後都會喜歡上姜典，不過他坦言現實生活比較低調，笑言「沒有主角命」。
傅孟柏飾演「西裝控」銷售員Paul，穿得很體面、一次要講一連串的台詞，當所有幕前幕後的工作人員都安靜盯著他時，自己卻要仿彿活在自己的世界，呈現「High咖狀態」，他透露台詞講錯時腋下的汗都流到腰部，「這需要全然的拋開羞恥心」；宋偉恩劇中是個控制狂的恐怖情人，私下的他透露自己在感情關係裡也偏向沒有安全感，但是個「犬系男友」類型，會把浪漫表現在生活中的小細節，比如說貼心接送、買食物，做過最暖的事是大雨中幫忙撐雨傘。
葛盈瑄為劇破例，吃了10幾年沒有吃的甜點，「因為我有乳糖不耐症，這次大概都把甜點道具都吃光，大約有超過8吋」，柯震東的師妹姜予也參與演出，拍攝前柯震東還特別叮嚀「放輕鬆，好好的去闖」，她也透露18歲時因私訊偶像柯震東，問他可以祝賀她生日嗎？收到訊息時開心到哭，隔天還收到公司的經紀人來問要不要參加試鏡，才知道是柯震東轉達給公司，才讓她有了成為師妹的機會。《愛的奧特萊斯》6月17日起，每周一至周五中午12點30分，於LINE TV播出。
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