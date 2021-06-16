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《奧特萊斯》影帝撐不住　連2年申請紓困金「等繳房租」

▲黃禮豐連續2年申請紓困金。（圖／LINE TV提供）
▲黃禮豐連續2年申請紓困金。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-16 20:38:48｜2021-06-16 20:40:07

傅孟柏、姜典、項婕如、黃禮豐、葛盈瑄、宋偉恩、姜予今（16）日出席《愛的奧特萊斯》媒體線上記者會，受到疫情衝擊，項婕如2份工作因此停擺，為此申請紓困金，她表示：「還在等待核發是否有過標準，因今年工作都是暫停，所以想先未雨綢繆。」25歲馬德里國際電影節影帝黃禮豐，去年有1個工作被取消，當時就已申請3萬元紓困金，他說：「我有通過資格，但是還沒拿到還再等，有點等不及要繳房租，今年再申請一次，應該也是3萬元。」

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▲姜典（左）認項婕如接近理想型。（圖／LINE
▲姜典（左）、項婕如外型登對。（圖／LINE TV）
項婕如替角色設定星座，幫助融入劇中狀態，她同時透露劇中一場暴哭橋段剛好遇到寒流，所以印象特別深刻，尤其當天劇中戲服是比較容易走光的狀態，好在演員葛盈瑄前來「神救援」，把自己的小可愛借給了她，「我們因此有了小小的肌膚之親」。不過當天的哭戲讓她哭得很有成就感，「有一種停不下來宣洩，一邊哭一邊流鼻涕，心想都快吃到鼻涕了，導演怎麼還不喊卡」，導演安竹間也大讚：「小項讓我有看到林依晨的感覺。」

黃禮豐與男主角姜典有許多親密互動，除了壁咚、上床外，還一起洗澡。姜典坦言，與他相處後覺得對方「很有魅力，如果是喜歡男生應該會愛上他」。這次首度獨挑大樑就飾演重要角色的姜典表示，試鏡時完全不知道是要挑戰主角，「導演打電話來時大吃一驚，能有這樣的機會心中非常感恩」，劇中很多角色最後都會喜歡上姜典，不過他坦言現實生活比較低調，笑言「沒有主角命」。

▲傅孟柏飾演銷售代表Paul。（圖／LINE
▲傅孟柏為角色拋開羞恥心。（圖／LINE TV提供）
傅孟柏飾演「西裝控」銷售員Paul，穿得很體面、一次要講一連串的台詞，當所有幕前幕後的工作人員都安靜盯著他時，自己卻要仿彿活在自己的世界，呈現「High咖狀態」，他透露台詞講錯時腋下的汗都流到腰部，「這需要全然的拋開羞恥心」；宋偉恩劇中是個控制狂的恐怖情人，私下的他透露自己在感情關係裡也偏向沒有安全感，但是個「犬系男友」類型，會把浪漫表現在生活中的小細節，比如說貼心接送、買食物，做過最暖的事是大雨中幫忙撐雨傘。

▲宋偉恩談起戀愛是暖男。（圖／LINE
▲宋偉恩談起戀愛是暖男。（圖／LINE TV提供）
葛盈瑄為劇破例，吃了10幾年沒有吃的甜點，「因為我有乳糖不耐症，這次大概都把甜點道具都吃光，大約有超過8吋」，柯震東的師妹姜予也參與演出，拍攝前柯震東還特別叮嚀「放輕鬆，好好的去闖」，她也透露18歲時因私訊偶像柯震東，問他可以祝賀她生日嗎？收到訊息時開心到哭，隔天還收到公司的經紀人來問要不要參加試鏡，才知道是柯震東轉達給公司，才讓她有了成為師妹的機會。《愛的奧特萊斯》6月17日起，每周一至周五中午12點30分，於LINE TV播出。

▲《愛的奧特萊斯》舉行媒體線上記者會。（圖／LINE
▲《愛的奧特萊斯》舉行媒體線上記者會。（圖／LINE TV提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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