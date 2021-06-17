史上最夢幻聯名！FINAL FANTASY X RED BULL

SQUARE ENIX近日再推行《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》，不僅追加與尤菲擔任主角的新篇章，更強化了光源、材質與背景等表現，可以享受更加身歷其境的遊戲體驗。打破遊戲的框架、超越自己的極限，現在就跟上RED BULL BREAK THE LIMIT活動，只要擁有滿滿能量，你就是無法阻擋的存在！





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為了紀念《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》的發行和 RED BULL BREAK THE LIMIT 活動，即日起至7月30日於指定通路，購買RED BULL能量飲料任一罐*，即可上網登錄發票兌換虛寶並參加抽奬，虛寶獎為獨家『自動重生耳環』，使裝備者進入戰鬥狀態時擁有「自動回復生命」的效果，獨家虛寶這裡拿！而抽獎的實體周邊則包含：一獎『自動重生銀製項鍊』，仿製遊戲特色的裝備飾品，以及二獎『第七天堂雪克杯組』，相信讓玩家們可以快速聯想到心目中的女神之一蒂法，為克勞德調製飲品所使用的雪克杯，精選周邊獎品，絕對值得玩家珍藏！





*：需為單筆發票，登錄活動網站即可參加抽獎。本活動每人不限制參加次數，每張發票限參加一次





（由左至右）克勞德聲優/櫻井孝宏、蒂法聲優/伊藤步、尤菲聲優/嘉數由美

此外，本次RED BULL BREAK THE LIMIT也特別首度曝光，專訪到擔任克勞德、蒂法以及尤菲三位聲優的獨家內容！重製版相較於原作，克勞德的形容從冷靜帥氣外，延伸出更多稚氣未脫，即使堅強但內心仍是個孩子的表現，因此擔任聲優的櫻井孝宏先生在這次錄製聲音時，表示最具挑戰性的是要去演繹這種很複雜的風格，「很多細膩的地方，來來回回嘗試收錄了無數次」，櫻井孝宏先生說道，「但是剛開始的瞬間真的有些興奮，尤其是登登登～音樂響起的開場；而這次也為了重製版的克勞德發展了新的聲音，相信這會是一個老玩家會感到驚喜，新玩家也不會覺得是老調重彈的作品，請各位好好享受～」





而擔任蒂法聲優的伊藤步小姐則認為三年來為同一個角色配音，每當要重新入戲回想蒂法的種種是讓她感覺是最突破極限的過程，蒂法對她而言是一個很溫暖、會替人著想，內心堅強的人，伊藤步小姐進一步分享：「但在花園的那場戲，蒂法向克勞德述說自己的心情，劇情發展當然是由玩家選擇，在某項選擇下會觸發蒂法哭泣，她便會開始說起內心想法，對於未來既徬徨又害怕。蒂法其實不會在人前顯露這一面，但在這一幕戲我第一次感受到她的感性。我非常喜歡。」





在《FINAL FANTASY VII 重製版 INTERGRADE》由尤菲擔任主角的新篇章中，受邀再次為尤菲配音的聲優嘉數由美小姐分享自己這次再拿到劇本後，發現台詞量比過往都要多，對於尤菲在新篇章擔任主角非常驚喜，在深刻感受她在故事中的豐富情緒，有時候在讀到某段劇情時會忍不住落淚，所以嘉數由美小姐分享：「透過這次的聲音錄製，我也能刻劃出尤菲這一路歷經各種磨難的心情，不再率性而為、大膽隨心，反倒是為了夥伴挺身而出，感覺自己和尤菲有更深一層的連結了。用盡全力聲嘶力竭那一幕，尤菲應該是釋放了自己內心的情感，我不想這一幕成為配音時的極限，所以我希望做得更好，表現出心裡累積許久的壓力爆發開來，用盡力氣哭喊的部分。」嘉數由美小姐誠摯邀請大家千萬不要錯過尤菲篇，跟著尤菲一起笑、一起哭、一起冒險吧！









