老人家易重症該打疫苗！醫曝「觀念懶人包」：機率大降低

國內新冠疫情持續延燒，截至目前為止，本土確診死亡人數已累計478例，而近期全台COVID 19疫苗已陸續開打，不少老人家都擔憂接種AZ疫苗後會產生副作用，因而猶豫。對此，感染科醫師林氏璧在臉書整理出「給長輩的AZ疫苗懶人包」，他強調「各疫苗的保護力高低不一，但目前這些疫苗防重症的能力都非常不錯，打了疫苗可能還是會得病，但會大幅降低重症乃至死亡的機率」，他並鼓勵長輩們踴躍施打疫苗。





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林氏璧發文表示，他是一個感染科醫師，他們全家有3個人都施打了AZ疫苗，包括78歲的老媽。他提到，英國牛津大學和大藥廠AZ共同研發的AZ疫苗從去年12月在英國開打，5月底前已經施打了2430萬劑第一劑，還有1340萬劑的第二劑。另外，他們還有施打的是輝瑞/BNT疫苗，施打了1400萬劑第一劑，還有1060萬劑的第二劑，已經累積了大量的安全性和有效性的資訊。





結果顯示，這兩種疫苗有效的控制了英國變種病毒（也是台灣目前正流行中的病毒）來勢洶洶的疫情，目前英國至少打完第一劑者達人口的62%，打完兩劑者達人口的45%，英國疫情控制有成，已經逐步開放準備恢復一般的生活。





至於安全性方面，林氏壁指出，很確定AZ疫苗不會增加一般血栓的發生率，但在施打後4~28天可能發生一種稀有的血栓併血小板低下的副作用，在歐洲人發生的機率約10萬分之一，在49歲以下的年輕人較容易發生。不過，在亞洲人發生的機率似乎較低，台灣和韓國在施打46萬劑和350萬劑後各自報告了一例血栓併血小板低下，都是在30多歲的年輕男性，這發生機率值得繼續密切追蹤。





▲林氏璧醫師在臉書整理出「給長輩的AZ疫苗懶人包」，他強調「各疫苗的保護力高低不一，但目前這些疫苗防重症的能力都不錯，打疫苗可能還是會得病，但會大幅降低重症乃至死亡的機率」，他並鼓勵長輩們踴躍施打疫苗。（圖／亞東醫院提供）

林氏壁強調，如果真的得到新冠病毒感染，在台灣目前看到60歲以上老人家的重症率約三分之一，台灣發生的新冠死亡有9成都在60歲以上，且新冠病毒感染本身也會增加得到血栓的機率，風險遠比打AZ疫苗大多了。他透露，接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，但別揉抓接種部位，也可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。





而其他可能反應包含：疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失，年輕人的反應通常會比老年人大，因為這些反應都是身體的免疫力在對抗疫苗產生抗體的正常過程，他建議，不舒服後再吃止痛退燒藥來控制，不要預防性的吃。





此外，林氏壁也提醒大家，別忘了保護力是要在打完第二劑的14天後才比較完整，抗體生成需要時間。「且就算有保護力後也不是無敵的，疫苗僅是讓得病和重症機率大幅降低，但並不是降到零。」他更呼籲「請長輩們還是要遵守防疫新生活的規定，戴口罩勤洗手避免群聚喔！別讓兒孫輩為您擔心，為了自己的健康，也為了早日恢復正常生活度過這個疫情，請長輩踴躍施打疫苗！」（編輯：許苡晴）



