巴西COVID-19疫苗供應漸穩　加快接種速度

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從5月開始，國家衛生監測局（Anvisa）已批准多款COVID-19疫苗，開始大幅提高抵達巴西的疫苗劑量。
今年前幾個月，巴西基本上依賴中國北京科興藥廠（Sinovac）與聖保羅州衛生廳旗下的布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac。所以到3月為止，巴西衛生部接獲的COVID-19疫苗，約9成來自布坦坦研究所。
但最近情況扭轉，由英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學研發、巴西克魯茲基金會（Fiocruz）負責最後生產階段的AZ疫苗穩定生產；美國輝瑞藥廠（Pfizer）/BioNTech研發的COVID-19疫苗開始運抵巴西，擴大巴西COVID-19疫苗接種範圍。
目前，巴西公共管理者必須做好的功課是確保人人有疫苗以及疫苗的接種速度，不能夠將所有庫存用於第1劑疫苗接種，同時確保第2劑疫苗供應無虞。
聖保羅州COVID-19免疫計畫督導、傳染病學家保拉（Regiane de Paula）指出，所有規劃都是根據衛生部公布的疫苗採購和交付預測完成，公平分配疫苗讓各市政當局執行。
巴西公共衛生協會（Abrasco）流行病學委員莫萊斯（José Cássio de Moraes）提醒各州和市政府更謹慎地行動，至少保留一部分劑量，以因應疫苗供應不穩的情況發生。
比方最近發生的美國嬌生集團旗下楊森藥廠（Janssen）研發的首批300萬劑COVID-19疫苗，並未如期在15日運抵巴西，衛生部也不確定製藥公司何時才能真正完成交付，而這當然也會影響地方上的免疫計畫。
此外，專家還提醒應注意全國各地COVID-19疫苗接種活動的「漏網之魚」，意即某些優先族群中，還有很多人連第1劑疫苗都未接種。
根據「聖保羅頁報」（Folha de São Paulo）報導，截至5月30日，有100萬名70歲以上巴西人未接種COVID-19疫苗，他們可能受到假新聞影響，害怕疫苗的嚴重副作用；還有些是因為行動不便或住得遠，需要親友帶他們前往免疫站。
此外，還有260萬名長者接種第1劑疫苗後，未在規定時限內完成第2劑疫苗接種，導致這些人「半途而廢」的理由包括很多人以為1劑疫苗已經有足夠的保護力，或是根本不記得要回去打第2針。
巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學（UniversidadeFederal do Espirito Santo）傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）指出，目前最重要的是加快疫苗接種速度，唯有提高免疫率，才能減少住院和死亡人數，有效控制疫情。
自今年1月17日以來，巴西有超過2384萬人完成2劑疫苗接種，約占人口的11.26%。（編輯：周永捷）1100617