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港警國安處清晨行動 港媒：5名壹傳媒高層被拘捕

▲香港警方國安處今(17日)清晨拘捕5名香港《蘋果日報》董事。圖為壹傳媒位於將軍澳的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方國安處今(17日)清晨拘捕5名香港《蘋果日報》董事。圖為壹傳媒位於將軍澳的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-17 07:53:03｜2021-06-17 08:12:09

國安法壓境，香港的民主與言論自由空間持續被壓縮，根據香港媒體報導，香港警方國安處今(17日)清晨拘捕5名香港《蘋果日報》董事，並至被捕人的住處搜查，理由是涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

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綜合港媒報導，香港警方國安處今晨拘捕5名蘋果董事，因他們涉嫌違反《國安法》第29條 ，這5人分別是壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。

香港警方並於今天清晨7點24分透過政府新聞處發新聞稿，指警務處國家安全處，今早(6月17日)拘捕5名壹傳媒公司董事(4男1女)，因其涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

香港警方也於聲明中提到，亦曾到被捕人的住所進行搜查，5人現正被扣留調查中。

港媒報導也指出，今天早上7點左右多輛警車開往位於將軍澳的蘋果大樓，並有警員封鎖各出入口。據了解，稍後被拘捕的5人，張劍雄會被帶到長沙灣警署、羅偉光至柴灣警署、周達權至香港仔警署、陳沛敏至將軍澳警署、張志偉至西貢警署。

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