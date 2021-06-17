女兒每天吃飽必問「這句」！媽媽崩潰喊閉嘴：很影響食慾

國內新冠疫情嚴峻，目前全台三級警戒延長至6月28日，學校也因應政府政策，讓學生在家透過遠端線上教學來上課，讓不少家長紛紛哀號「心累...」然而，近日就有一位媽媽發文透露，16歲女兒每天吃飽都會問她「這句話」，讓她聽後超崩潰，不禁怒斥女兒「閉嘴！」並直呼「很影響食慾...」





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原PO在臉書社團「爆怨2公社」指出，自己煮完晚餐，收拾了一下廚房，才正拿起碗筷凖備吃飯，已經吃飽的16歲小女兒就問她「媽媽，明天要煮什麼？」讓她感到壓力山大，不禁直呼「閉嘴！我才剛要吃飯！」





原PO透露，她煮了1個月，每天絞盡腦汁，現在最害怕聽到的就是「明天要煮什麼？」她並直言「不是不能問，可以等我吃飽再問嗎？邊思考邊吃飯，很影響食慾...而且，我沒辦法一心二用齁...」她更開玩笑表示「嫌妳娘太胖，來陰的就是了？再問我就要打小人了...不要阻止我，反正，她們已經不是國家幼苗。」





▲一名女網友表示，16歲女兒每天吃飽都會問她「媽媽，明天要煮什麼？」讓她感到壓力山大，不禁直呼「閉嘴！我才剛要吃飯！」（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

貼文一出，立刻引發許多網友共鳴，「我家也是才剛吃飽沒多久，馬上問下一餐吃啥」、「妳說出我的心聲」、「真的，嘴巴正吃著午餐，已經在問晚餐了」、「我兒子也會，我說你可以閉嘴嗎？想睡覺都不得安寧」、「真的，每天循環問：早餐吃什麼？中餐吃什麼？晚餐吃什麼？真的很想抓起來抽」；另還有人留言「每天都煮一樣的，就沒人會再問妳明天要煮什麼了！」「我都直接問：你們明天要吃什麼...把問題丟回去」、「16歲有行為能力 讓他自己做，體會煮飯的辛苦」。（編輯：許苡晴）



