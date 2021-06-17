高溫警訊！北、東部高溫達「37度」 下週梅雨重返台灣
中央氣象局表示，受到西南風持續影響今（17）日苗栗以南天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，北部及東半部則為多雲到晴，同時北、東部受西南風沉降影響，6縣市發布高溫警訊，其中台東、花蓮、宜蘭、新北、台北、基隆高溫恐超過36度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-17 08:10:34
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有回波消消長長，移入陸地帶來局部降雨，其他地區天氣晴朗。
吳德榮說，今天至週六（19日）台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部晴朗炎熱，將有連日高溫（36度以上）出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率，有時有較強對流發展；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。
吳德榮說，今日各地區氣溫落在，北部24至37度，中部23至35度，南部24至33度，東部23至37度。下週日、一（20、21日）鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，西南風迎風面的中南部雨勢增大。北部、東半部亦有局部降雨的機率。
吳德榮預測，根據最新模式，模擬下週二（22日）起「典型梅雨滯留鋒」重返台灣，該波梅雨至下週六（26日）都在附近南北徘徊，期間有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。
吳德榮說，模式模擬亦顯示，此波「梅雨滯留鋒」的持續時間較前2波久，故有條件帶來更多的降雨，不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。