NBA／球三弟獲新人王　球爸開心：我早說過

NBA今(17)日頒發年度新人王獎項，19歲的黃蜂探花「球三弟」LaMelo Ball擊敗灰狼狀元Anthony Edwards、國王Tyrese Haliburton拿下，「球爸」LaVar Ball也開心地發文，「我早就告訴過你們了」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-17 08:58:16
Ball今年3月遭遇右手腕骨折傷勢，賽季報銷前，在先發的21場比賽中，能繳出19.5分、5.8籃板、6.1助攻，曾連續2個月都獲得東區最佳新秀，也是本季新人王大熱門。
Ball本季場均15.7分、5.9籃板、6.1助攻、1.6抄截，是60年來首位，能在明星賽前領先全聯盟新秀的菜鳥，而他也是繼獨行俠「歐洲金童」Luka Doncic後，唯二能拿下場均15分5籃板5助攻、投進1.5記三分球的超級新人。
球爸也開心地在Instagram限時動態轉發兒子拿下新人王的新聞，並寫下「我早就告訴過你們了」。並標記球三弟。
而其他兩位新人王候選人也相當優秀，Edwards本季72場全勤，場均可攻下19.3分、4.7籃板、2.9助攻，在明星賽後進步神速，而Haliburton則場均可得13分、3籃板、5.3助攻。