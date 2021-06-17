泰王出院後「身高縮水、耳朵變形」　泰網陰謀論四起

泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)上個月中旬被爆因呼吸道問題住院，一度命危，月底傳出他已出院的消息，並開始出席公開活動。然而，有眼尖的網友發現，泰王出院前後的身材、耳朵形狀，似乎都有點不一樣，陰謀論、替身說四起。長年關注泰國王室與時事的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)認為，雖然這些說法都缺乏實際證據，但也再度反映出泰王不得民心的事實。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-17 09:08:58
先前疑似因健康問題，消失在大眾眼前將近一個月的瓦吉拉隆功，近日開始有公開活動的照片釋出，打破病危傳言。不過卻被網友抓出，泰王似乎發福了不少，而且耳朵的形狀似乎有所改變。
泰國網友們還聲稱，泰王原本比王后蘇堤達(Suthida)還要高，但最近在照片中卻不是那麼回事。此外，泰國王室13日還發布多張泰王與貴妃詩妮娜(Sineenat)，一起為新冠醫護人員料理食物的照片時，照片中大部分泰王都是閉着眼睛，皮膚光滑白皙的相當不自然，連腳趾都呈現怪異的扭曲，懷疑經過大量後製，種種跡象都讓網友們不禁懷疑，這位泰王其實只是個「替身」。
英國記者馬歇爾表示，目前沒有證據可以證明泰王用了替身，但泰王的外貌、身形的確有些變化，也經常以怪異的姿勢彎腰，可能是健康確實出了些問題。而陰謀論最有趣的地方在於，它們再次證明了大多數泰國人對王室的不信任，甚至為了想相信國王已死，而試圖抓住任何可能的證據來支持這些論點，不管它們有多麼離奇。