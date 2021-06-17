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NBA／CP3接種疫苗還中鏢？美媒：過去1周有1球員確診

▲太陽老將Chris Paul驚傳確診新冠肺炎，美媒更新NBA球員檢測報告，1人確診。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽老將Chris Paul驚傳確診新冠肺炎，美媒更新NBA球員檢測報告，1人確診。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-17 09:29:36｜2021-06-17 09:44:51

鳳凰城太陽睽違11年重返季後賽，並靠著老將「CP3」Chris Paul領軍拿到西區決賽門票，但卻被爆出確診新冠肺炎，被列入無限期停賽狀態，《The Athletic》名記者(Shams Charania今(17)日報導，過去一周在164名球員中有1人確診，更證實Paul恐真的染疫。

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Charania昨日報導，Paul因為觸發聯盟新冠肺炎(COVID-19)的健康和安全協議，將無限期地缺陣，但報導中沒有明確指出Paul的具體狀況。

接者，鳳凰城當地記者John Gambadoro報導，Paul在最新檢測中出現陽性反應，能否趕得上下周的西決成了未知數，並補充表示，Paul在2月就接種過輝瑞疫苗，沒想到還是確診。

Charania今日再度更新消息，過去一周164位球員接受新冠病毒檢測，1人確診，雖沒道出姓名，但此消息也進一步顯示Paul確診的可能性暴增。而Paul本人還未出面證實是否染疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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