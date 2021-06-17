居家辦公如何開運？命理師曝「3妙招」：有望加薪、升遷

全球新冠肺炎疫情肆虐下，透過網路在家上班（WFH）已成為你我日常，居家辦公更容易因家人互動、收快遞、逗寵物等外界干擾而中斷工作，最怕自己分心或團隊豬隊友出錯導致效率不彰，還有被小孩搞瘋的老闆看不到自己努力的成果。究竟居家辦公有何開運方法呢？風水命理師谷帥臻就分享了「3妙招」，趕快一起來學吧！





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根據命理網站《旺好運》報導，谷帥臻老師表示，用最簡單的妙招就能在家打造開運的辦公風水，讓自己的工作運勢如破竹，讓老闆或客戶看見你！方法如下：





1. 個人名聲光明法





在書桌上擺放自己的工作名片，使用透明壓克力讓名片站立，以圓型球泡燈照之，產生光芒提升光明度，人的精神不但容易集中，不會懶洋洋無精打釆，個人績效立馬被老闆看見。





2. 業績開運法





將有自己名字的專業證照、公司營業執照或Logo，裱框後掛在牆上，以聚焦投射燈照之，使其充滿光芒與希望，很快就有訂單機會，或公司業績明顯提升。





3. 心想事成法





想要加薪或升遷，可以自行製作一個想要取得的「頭銜名牌」（例：經理、區域副理、總裁等）放在居家辦公桌上，背後放置日出太陽圖，以圓型球泡燈照太陽與頭銜使其產生光芒，相信居家辦公運勢如旭日東升太陽一樣漸入佳境，加薪升遷就有望囉！（編輯：許苡晴）





▲風水命理師谷帥臻。（圖／翻攝自臉書粉專「谷帥臻風水命理」）

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《旺好運》

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