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NBA／雷納德受傷　詹皇批太早開季：不聽我話早知如此

▲快艇主將Kawhi Leonard(雷納德)驚傳右膝十字韌帶受傷，無限期休兵，湖人「詹皇」LeBron James批太早開季：不聽我話，早知如此。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇主將Kawhi Leonard(雷納德)驚傳右膝十字韌帶受傷，無限期休兵，湖人「詹皇」LeBron James批太早開季：不聽我話，早知如此。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-17 09:56:51

快艇主將Kawhi Leonard(雷納德)驚傳右膝十字韌帶受傷，將缺席次輪G5且無限期休兵，湖人「詹皇」LeBron James發推特批評聯盟賽季開始過早，「他們都不想聽我的話，我早知道會發生什麼事。」

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上季因新冠肺炎導致NBA賽程延後，湖人拿下上季總冠軍後，在新球季前只休息不到2個月，詹皇當時就表達無奈，現在看到越來越多球員受傷，詹皇在推特連續發文批評。

詹皇砲轟，「關於賽季開始的時間，他們都不想聽我的話。我早知道會發生什麼事，我只想保護球員健康，這也是最終我們這項運動的產品和利益！這些傷病不只是比賽的一部分，這是缺乏純粹的休息。」

詹皇表示，可能有8、9位全明星缺席季後賽(NBA史上最多)，「現在是對我們聯盟和球迷最好的時候，但卻有許多我們最喜歡的球員缺席比賽，這很瘋狂。」

「如果要找對身體最了解的人那就是我了！我為我們全體球員的健康發聲，我討厭每年在這個時候看到那麼多傷病，抱歉了球迷，希望你們現在能看到你們喜歡的球員在場上打球。」詹皇最後向球迷道歉並祝福Leonard早日康復。

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