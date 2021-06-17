直播／國內確診數持續平穩？指揮中心最新說明

昨(16)日國內新增170例COVID-19確定病例，分別為167例本土個案及3例境外移入；確診個案中新增18例死亡。其中18例死亡個案，共計為男性9位、女性9位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月7日至6月10日，確診日介於5月15日至6月11日，死亡日介於6月6日至6月14日
財經生活中心/綜合報導
2021-06-17 14:00:00
陳時中昨日表示，從個案數來看，目前情況看起來是疫情穩定，目前篩檢量每日都有4到5萬，陽性率也都有往下降，看起來整體情況是平穩，至於未來是否會降級？陳時中表示，目前針對各情況都有討論，也有各種不同可能性，但目前還是面對疫情的緊張時刻，會持續關注疫情與疫苗相關。至於本土疫情能否再回穩，今（17）日下午2點記者會， 由指揮官陳時中親自說明，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭，一起到現場關心。
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