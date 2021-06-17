勞動部放寬安心上工4措施　防疫津貼每月最高領2千元

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其次，原規定每人每月最高工時 80 小時，每人最長補助 6 個月，修改為到明年 6 月 30 日計畫截止前，每月最高核給 80小時，每人最長以 960 小時為限。亦即曾經申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。
第三，對於地方政府的防疫需求，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高 80 小時計算，每人每月新台幣 2 千元，依實際上工時數按比例核給。
第四、為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。各地就業中心或就業站為符合指揮中心規定，現場門口外就會分流引導民眾等候。
另外，勞動部說明，考量疫情對於就業市場的衝擊，持續請地方政府開發職缺供民眾上工，為顧及勞工上工安全，也訂定了「安心即時上工計畫—用人單位及進用人員工作管理疫情防護指引」，提供給各用人單位，以便在民眾上工前給予足夠的衛教和防護措施，並同步落實上工安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。