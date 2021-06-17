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NBA／史上第2差！西蒙斯罰球被球迷指導　魔術強森也吐槽

▲76人主控Ben Simmons生涯罰球命中率掉到32.8%史上第2差，球迷還在觀眾席指導他投籃，連魔術強森都忍不住吐鑿。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人主控Ben Simmons生涯罰球命中率掉到32.8%史上第2差，球迷還在觀眾席指導他投籃，連魔術強森都忍不住吐鑿。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-17 11:55:15

又是罰球投不進！76人主控Ben Simmons(西蒙斯)今(17)日出戰老鷹，全場罰球14罰僅4中，平均命中率是史上第2差，加上當家中鋒Joel Embiid最後關鍵2罰意外失手，讓「魔術強森」Magic Johnson忍不住發文吐槽。

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三分球、罰球堪稱Simmons生涯罩門，對手都會特意找他下手，今天14次罰球就是全隊最高，第二節被「駭客戰術」強行被送上罰球線，鏡頭還拍到76人球迷在觀眾席上指導Simmons罰球。

而Simmons今天罰球命中率依舊慘不忍睹，14投4中，在所有單季季後賽至少出手50次罰球的球員中，Simmons以32.8%命中率排在聯盟史上倒數第2，僅次退役球星Ben Wallace的27.3%，換句話說是現役最慘。

此外比賽最後11秒，76人落後3分，Embiid竟然2罰都失手，此前11罰皆命中，也無緣幫助球隊，儘管全場攻下37分13籃板只能當作白忙一場。

魔術強森在推特吐槽，「76人的三分球和罰球非常差，包含超級球星Embiid和Simmons。」今天全隊三分球30投13中，「柯瑞弟」Seth Curry貢獻7顆，其他射手都熄火。

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