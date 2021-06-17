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高榮醫自備小蜜蜂問診國台語都通　史哲感動讚同理心態度

▲史哲一早視察現場接種服務發現高榮團隊的醫護團隊顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器且國台語都通。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲一早視察現場接種服務發現高榮團隊的醫護團隊顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器且國台語都通。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-17 11:52:24｜2021-06-17 11:55:43

高雄市長輩陸續接種新冠肺炎疫苗COVID-19疫苗，副市長史哲今(17)日上午視察疫苗接種站後立即透過臉書PO分享注射區的真善美，史哲表示，高榮醫護團隊貼心自備小蜜蜂，讓問診一路通，還有國台語雙聲道，要讓高雄服務最周到。

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▲史哲一早視察現場接種服務發現高榮團隊的醫護團隊顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器且國台語都通。（圖／截自史哲臉書）
▲史哲一早視察現場接種服務發現高榮團隊的醫護團隊顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器且國台語都通。（圖／截自史哲臉書）
史哲今早在臉書發文指出，市府團隊一早依然穿上紅背心，前往各自負責的疫苗接種服務站與團隊們，以勤教整備會議啟動今天的接種服務，8時左右各接種站也啟動服務。

▲副市長史哲今(17)日上午視察疫苗接種站後立即透過臉書PO分享注射區的真善美表示，高榮醫護團隊貼心自備小蜜蜂，讓問診一路通，要讓高雄服務最周到。（圖／截自史哲臉書）
▲副市長史哲今(17)日上午視察疫苗接種站後立即透過臉書PO分享注射區的真善美表示，高榮醫護團隊貼心自備小蜜蜂，讓問診一路通，要讓高雄服務最周到。（圖／截自史哲臉書）
史哲在視察左營國小時看到高榮醫生顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器（小蜜蜂），讓長輩聽得更清楚，確認自己的身體狀況。史哲也指出，「不敢說我們做的多好，但同理心就是我們的態度」。

史哲表示，他一早來到左營國小，現場接種服務如規劃中順暢執行。史哲也發現到在注射區的真善美，高榮團隊的醫護團隊們十分細心，醫生顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器（小蜜蜂），透過更大的音量讓長輩聽清楚，確認長輩的身體狀況，同時也可以保持距離，確保長輩的安全。

史哲指出，醫生們第一個問題通常都是問長輩「講台語還是國語」，不僅有小蜜蜂，還有雙聲道，讓人非常感動、也很感謝。

史哲看後感慨的說，「對待人的態度，是城市文明的象徵，這場戰役，我們還要繼續努力，不敢說我們做的多好，但同理心就是我們的態度。」

最後史哲也感謝高榮醫護團隊用貼心小蜜蜂讓問診一路通，現場服務更是國台語雙聲道要讓高雄服務最周到。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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