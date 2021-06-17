高榮醫自備小蜜蜂問診國台語都通　史哲感動讚同理心態度

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史哲今早在臉書發文指出，市府團隊一早依然穿上紅背心，前往各自負責的疫苗接種服務站與團隊們，以勤教整備會議啟動今天的接種服務，8時左右各接種站也啟動服務。
史哲在視察左營國小時看到高榮醫生顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器（小蜜蜂），讓長輩聽得更清楚，確認自己的身體狀況。史哲也指出，「不敢說我們做的多好，但同理心就是我們的態度」。
史哲表示，他一早來到左營國小，現場接種服務如規劃中順暢執行。史哲也發現到在注射區的真善美，高榮團隊的醫護團隊們十分細心，醫生顧及到長輩們聽力上的狀況，所以在問診時自備小型擴音器（小蜜蜂），透過更大的音量讓長輩聽清楚，確認長輩的身體狀況，同時也可以保持距離，確保長輩的安全。
史哲指出，醫生們第一個問題通常都是問長輩「講台語還是國語」，不僅有小蜜蜂，還有雙聲道，讓人非常感動、也很感謝。
史哲看後感慨的說，「對待人的態度，是城市文明的象徵，這場戰役，我們還要繼續努力，不敢說我們做的多好，但同理心就是我們的態度。」
最後史哲也感謝高榮醫護團隊用貼心小蜜蜂讓問診一路通，現場服務更是國台語雙聲道要讓高雄服務最周到。
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