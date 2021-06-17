94歲母接種疫苗 陳學聖曝「隔日狀況」：真是一場大豪賭
近期全台各縣市新冠肺炎疫苗陸續開打，也傳出數起長者接種疫苗後不幸過世的消息，但這些案例究竟是真的和接種疫苗有因果關係，或只是發生時間相近的巧合，仍待進一步的科學分析釐清。不過無論如何，家中若有長輩施打疫苗，為人子女的心情多少有些七上八下。對此，前立委陳學聖也分享自己94歲老母親接種疫苗後的狀況，更感慨真是一場「大豪賭」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 14:00:05
陳學聖今（17）日在臉書發文表示，「媽媽昨打完疫苗，今早起來，就繞室內走路，每走三圈，就休息一下，連續走三次，總共走九圈。媽媽說要趕快恢復正常，不要讓孩子擔心。真的是好媽媽，94歲了，還貼心孩子。但是我們仍然不敢放鬆，這幾天都輪流有子女陪在旁邊，隨時注意狀況。」
陳學聖更透露，日前和自己的小學老師通電話，對方也是高齡90上下的長者，打完疫苗後和家人密切聯絡，孩子也是會擔心有血栓問題。不僅如此，陳學聖指出最近和初中同學或大學同學聊天時，朋友之間的共同話題都是在討論父母打不打疫苗，「雖然說尊重長輩意見，但實際上長輩自己也很矛盾、猶豫，真正作決定的，還是落在子女身上，而子女之間也會有意見相左。」
陳學聖不禁感慨，「萬一出了狀況，真的有能力承擔嗎？」形容真是一場「大豪賭」，萬一出了事，作決定或說服老人家打疫苗的晚輩可能將揹著一輩子的悔恨，「為人子女的煎熬、自責，我們完完全全可以理解」。陳學聖最後呼籲，「政府絕對不要用冰冷的死亡數據、百分比，來解釋打疫苗後遺症的機率，一定要好好溫暖地去關心這些遽失長輩的家庭。一定一定要用心！」（編輯：倪浩軒）
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