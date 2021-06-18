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長者接種後死亡數據出爐！指揮中心：未有個案與疫苗有關

▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者朱永強攝影）
▲全國縣市於15日起，統一為85歲以上長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者朱永強攝影）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-18 14:26:53

中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，為保障國人接種COVID-19疫苗權益，指揮中心持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就「疫苗不良事件通報系統（VAERS）」通報的COVID-19疫苗接種後死亡個案進行討論。指揮中心表示，截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

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指揮中心統計，截至6月17日為止，國內接種AstraZeneca COVID-19疫苗共計127萬3121人次，其中22萬9566人次為75歲以上長者；又目前VAERS已收到25例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡報告，其中20例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，初步死因與心血管疾病或慢性病史相關，但至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關，指揮中心將持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。

統計指出，75歲以上施打疫苗死亡情形，南韓接種人次為25萬3297，死亡案例37例，比例為每萬人中有1.42人次；台灣接種人次為22萬9566，死亡案例20例，比例為每萬人中0.87人次。

指揮中心指揮官陳時中指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。

陳時中也建議，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種；近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，應避開高溫時段前往接種；現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。

指揮中心提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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89.81%10.19%
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您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11%89%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

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54.5%45.5%
2021-06-15-2021-06-18
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