長者接種後死亡數據出爐！指揮中心：未有個案與疫苗有關

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統計指出，75歲以上施打疫苗死亡情形，南韓接種人次為25萬3297，死亡案例37例，比例為每萬人中有1.42人次；台灣接種人次為22萬9566，死亡案例20例，比例為每萬人中0.87人次。
指揮中心指揮官陳時中指出，從75歲以上同年齡施打疫苗死亡通報情況，南韓大概有1.42人次，台灣則是0.87，兩者都差不多，沒有跟國外很大的差距；有慢性病的老年人事實上打疫苗還是有較多好處，要不然染疫相對重症跟死亡比例也都會增高，在家庭內也有傳染可能，因此還是要呼籲大家要打疫苗。
陳時中也建議，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，建議身體狀況較穩定後再接種；近期天氣炎熱，考量長者身體狀況，應避開高溫時段前往接種；現有開放診所及衛生所可接種疫苗，建議就近前往接種。
指揮中心提醒，所有符合目前開放疫苗接種順序的民眾，皆能依照各縣市政府的說明接種COVID-19疫苗，除了保護個人免於罹病，更可建立群體對COVID-19的免疫力，避免疾病傳播。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。