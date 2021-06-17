NBA／喬治轟37分填補雷納德傷缺 快艇3連勝聽牌
快艇主將「可愛」Kawhi Leonard(雷納德因傷缺席反而激起隊友鬥志，今(17)日G5另一主將Paul George擔下進攻重責，繳出37分16籃板，在下半場成功逆轉爵士以119:111獲勝，系列賽倒吃甘蔗連3勝，以3比2搶先「聽牌」。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-17 13:35:01
昨天賽前Leonard傳出右膝十字韌帶傷勢嚴重，快艇保險起見，讓他無限期休兵，今天作客鹽湖城沒有退縮，上半場和爵士互有往來，以60:65暫時落後。
易籃後，爵士意外陷入亂流，招牌三分球失靈10次出手都落空，讓快艇在第三節趁機攻下一波32:18逆轉戰局，決勝節，爵士一哥Donovan Mitchell遭嚴加看防，也無力帶頭反攻，終場快艇就8分之差獲勝。
George出賽41分鐘，高效繳出全場最高37分16籃板5助攻，Marcus Morris Sr.挹注次高的25分，Reggie Jackson也有22分。
爵士方面，先發前鋒Bojan Bogdanovic攻下最高32分，Mitchell全場19投僅6中，只拿到21分5籃板5助攻，當家中鋒Rudy Gobert貢獻17分10籃板。