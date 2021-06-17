防疫學習更有趣　竹科家庭靠迪士尼玩出美語力

政府近年來不斷在雙語教育上布局，像是去(2020)年宣布「2030雙語國家政策」發展藍圖，總統蔡英文期盼10年內能夠提升國民英語能力，民間業者也表示支持，希望將雙語教育融入生活，孩子都能活用英語。而說到雙語教育，雖各縣市扎根程度不一，不過在新竹的「梁家三兄妹」的學習歷程，卻是讓許多人津津樂道，12歲的Ryan、9歲的妹妹Sophie、小妹Emily的英文程度已遠超同齡層，成了親朋好友之間羨慕的佳話。





我是廣告 請繼續往下閱讀

今年12歲的Ryan以往在國外觀光旅行時，已經可以用流暢的美語問路、買東西；9歲的妹妹Sophie喜歡閱讀英文版的哈利波特，就連小學一年級的小妹Emily也自然而然就能弄清讓許多國中生頭痛的比較級、最高級跟現在進行式等文法。每當一次又一次被家裡三個寶貝的進步嚇到時，在竹科擔任工程師的梁先生總會格外感謝太太，因為是她苦心挑選找到迪士尼美語系統，才讓孩子有了截然不同的學習體驗。





梁媽媽說一開始Ryan上過其他英語補習班、Emily也曾就讀雙語幼兒園兩年左右。儘管聽、寫好像沒什麼問題，但口說能力卻總是拉不上來，在其他家長推薦之下，他們決定用迪士尼美語試試看。「剛搬回家的時候，三兄妹嗨翻了!從刷卡機到點讀筆，什麼都翻出來玩」，一開始只覺得是可愛的卡通人物跟動畫吸引孩子們的注意，不料有一天小妹Emily竟然看著對應的卡片，用美語說出了一整篇生動的故事，這時候他們才感覺到，原來這套系統從影音設備到書籍環環相扣，就像是把一個專屬的美語老師請回家。





▲迪士尼美語的「沉浸式學習」，讓三兄妹在遊戲當中自然領略美語文法與應用。(圖／品牌提供)

除了在家自主學習，寰宇家庭俱樂部的美語叔叔阿姨打電話到家裡的英文互動對談幫助也很大，一路走來，梁媽媽說最特別的是學習系統螺旋式的架構，讓各種美語文法直接「埋在裡面」自然內化，讓孩子真的不用背誦就能記住。相對於哥哥姊姊平日要出門上學，整天待在家裡的小妹Emily因為接觸、聆聽的時間最長，進步也最明顯。





▲三兄妹喜愛參加寰宇家庭的美語活動，增加運用美語互動及思考的機會。(圖／品牌提供)

另外，更令Ryan跟兩個妹妹喜愛的還包括參觀動物園等寰宇家庭俱樂部實體活動，讓平日學習的外語能有實際應用的互動機會。梁媽媽也分享當防疫停學在家的時候哪兒都不能去，但孩子們就有更多的時間使用迪士尼美語，這時候發現Let's play真是防疫法寶！因為Let's play有很多手作活動小朋友很喜歡，孩子不用媽媽陪，自己會去材料箱找材料，看著影片示範再動手做，可以讓孩子忙上好一會兒呢！另外一週維持兩次的電話美語對話練習，還有觀看寰宇家庭的線上美語活動，可以一邊照著電視玩跳格子的遊戲也可以動動身體。





▲迪士尼美語的Let's play手作寓教於樂，成為媽媽防疫期間的防疫教育法寶。(圖／品牌提供)

▲完成CAP作業取得各階段的帽子，也讓小朋友體會一步步達成目標的成就感。(圖／品牌提供)

梁先生表示，自己在竹科工作，深深體驗到外語能力在職場上帶來的幫助。因為當年在應試教育制度下，學英文是硬記硬背，雖然在國外出差時使用產業上的專有名詞足夠應付開會，但會議之後卻沒有辦法和客戶或合作方進一步閒聊，真正深入交流。因此梁先生認為提早幫孩子培養「國際移動能力」，就是給孩子的人生禮物。在完成寰宇家庭的學習後，夫妻倆目前安排要讓Ryan就讀雙語中學，繼續加強外語能力，兩人的共識就是再怎麼辛苦，也要提早送給孩子們這份人生大禮，讓他們能夠更輕鬆地掌握國外最新的資訊和知識，成為真正的國際人才。



