女星夜半敲老公房門　陳仙梅撂狠話「一抓包家就毀了」

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陳仙梅生產後陷入3年憂鬱，老公長年不在，婆婆在南部，她一個人一打二，1歲的二兒子有次哭個不停，喪失耐心的陳仙梅失控抓狂：「你到底在哭什麼？」把嬰兒往沙發上甩，回想那段時間天天以淚洗面，「如果住得夠高應該會從樓上『看看下面風景』」。還好現在老公在家是神隊友，所有家事撿起來做，她負責陪小孩線上上課，陳仙梅說自己是虎媽，嚴格要求學業，老公不管小孩功課，不及格也沒差，電動隨兒子玩，但是體罰小孩起來比她還兇。
息影8年，陳仙梅一來為了兒子，「即便我很討厭在家事裡轉的生活，我就是放不下小孩」，二來是懼怕軋戲的作息，以前軋8點檔是晚上在攝影棚埋頭拍戲，天亮了再出外景，有次陳仙梅開車，累到趴在方向盤上，一恍神就往分隔島撞，安全氣囊炸開、車子全毀，車上的助理嚇壞，也讓她有了陰影。這次因為經紀公司老闆黃錦鳳是《黃金歲月》製作人，陳仙梅力挺復出，老公是同行，從不過問她的親密戲，2人看了韓星徐睿知控制前男友金正賢的新聞，還莫名其妙：「都是圈內人，明明知道職業，限制他幹什麼？」陳仙梅演戲要吻要抱都可以，「我OK他就OK」。
在《黃金歲月》裡，陳仙梅飾演祕密生子的「媽媽歌星」，這點跟她本人相反，交往的時候老公堅不公開，在馬路上不牽手，陳仙梅進他住處前要繞一大圈，避開社區婆媽耳目，陳仙梅氣到翻臉：「再這樣就算了，不要在一起，還是你有老婆？」老公說這是保護她，陳仙梅說：「這個保護很多餘，我對祕密非常排斥。」劇中的秀場女星勾心鬥角，陳仙梅對這個情節心有戚戚焉，以前有個女演員，檯面上裝作她的姊妹淘，化妝間幫她占位子、推薦哪牌粉餅演哭戲沒淚痕，結果轉身在製作人面前抱怨，說陳仙梅在片場遲到，為人很假又小氣，害陳仙梅丟了女主角，自己卻拿到那檔戲的角色。
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